Sporting espreita liderança





Sexta-feira

Estoril Praia - Arouca, 4-3



Sábado

Alverca - Rio Ave, 15:30

Tondela - Vitória de Guimarães, 18:00

Santa Clara - Sporting, 19:30 locais (20:30, horas de Lisboa)



Domingo

AVS - Gil Vicente, 15:30

Estrela da Amadora - Nacional, 15:30

Famalicão - FC Porto, 18:00

Sporting de Braga - Moreirense, 20:30

Benfica - Casa Pia, 20:30

Os ‘leões’, segundos classificados, deslocam-se a Ponta Delgada para defrontar os açorianos, a partir das 19:30 locais (20:30 em Lisboa), sendo que, em caso de triunfo, passam a somar os mesmos 28 pontos dos ‘dragões’, que só entram em campo no domingo, na visita ao Famalicão.A formação comandada por Rui Borges, que vem de um empate em casa da Juventus (1-1), para a Liga dos Campeões, tentará consumar o terceiro triunfo consecutivo no campeonato, diante de um adversário que está na oitava posição, com 11 pontos, e que somou três derrotas nos últimos quatro encontros na prova.No primeiro jogo do dia, Alverca (14.º) e Rio Ave (11.º) jogam no Ribatejo às 15:30, ambos à procura de reagir aos desaires da última ronda, o mesmo sucedendo com o Vitória de Guimarães (12.º), que vai a casa do Tondela (17.º), penúltimo classificado que ainda não venceu qualquer partida em casa.A 11.ª jornada encerra no domingo, com o Benfica-Casa Pia, que antecede a paragem da competição para os compromissos das seleções nacionais.