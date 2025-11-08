Sporting
Futebol Nacional
Sporting espreita liderança
O Sporting pode hoje igualar provisoriamente o FC Porto na liderança da I Liga, caso garanta a terceira vitória seguida na prova, no terreno do Santa Clara, em jogo da 11.ª jornada.
Os ‘leões’, segundos classificados, deslocam-se a Ponta Delgada para defrontar os açorianos, a partir das 19:30 locais (20:30 em Lisboa), sendo que, em caso de triunfo, passam a somar os mesmos 28 pontos dos ‘dragões’, que só entram em campo no domingo, na visita ao Famalicão.
A formação comandada por Rui Borges, que vem de um empate em casa da Juventus (1-1), para a Liga dos Campeões, tentará consumar o terceiro triunfo consecutivo no campeonato, diante de um adversário que está na oitava posição, com 11 pontos, e que somou três derrotas nos últimos quatro encontros na prova.
No primeiro jogo do dia, Alverca (14.º) e Rio Ave (11.º) jogam no Ribatejo às 15:30, ambos à procura de reagir aos desaires da última ronda, o mesmo sucedendo com o Vitória de Guimarães (12.º), que vai a casa do Tondela (17.º), penúltimo classificado que ainda não venceu qualquer partida em casa.
A 11.ª jornada encerra no domingo, com o Benfica-Casa Pia, que antecede a paragem da competição para os compromissos das seleções nacionais.
Programa da 11.ª jornada
Sexta-feira
Estoril Praia - Arouca, 4-3
Sábado
Alverca - Rio Ave, 15:30
Tondela - Vitória de Guimarães, 18:00
Santa Clara - Sporting, 19:30 locais (20:30, horas de Lisboa)
Domingo
AVS - Gil Vicente, 15:30
Estrela da Amadora - Nacional, 15:30
Famalicão - FC Porto, 18:00
Sporting de Braga - Moreirense, 20:30
Benfica - Casa Pia, 20:30
