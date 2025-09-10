Sporting estreia-se com triunfo sobre o Dínamo Bucareste na `Champions` de andebol

Na capital romena, os leões, que procuram tornar-se na primeira equipa portuguesa a chegar à `final four` da `Champions` no atual formato, chegaram ao intervalo empatados a 15 golos, mas terminaram com um triunfo por três tentos de vantagem.

Na próxima jornada da `poule`, que junta oito equipas, o Sporting recebe, em 18 de setembro, o Kielce, da Polónia.

Na 66.ª edição da `Champions`, apenas os dois primeiros de cada um dos grupos avançam diretamente para os `quartos`, com os posicionados entre os terceiro e sexto lugares a disputarem um play-off para continuarem em prova, ao passo que os dois últimos são eliminados.