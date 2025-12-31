Sporting "estupefacto" com acórdão da FPF sobre `caso da televisão`

“O Sporting Clube de Portugal tomou conhecimento do acórdão do Conselho de Disciplina da FPF sobre o chamado ‘caso da televisão’ e manifesta profunda estupefação com esta decisão, que surge depois das conhecidas reuniões entre APAF, Conselho de Arbitragem, FPF e LPFP, e representa um gigantesco retrocesso na defesa dos árbitros e na evolução do futebol português”, refere o clube em comunicado.



O FC Porto foi multado em 12.750 euros pela alegada pressão exercida sobre o árbitro Fábio Veríssimo ao intervalo do jogo com o Sporting de Braga, informou no sábado o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.



O Sporting refere que a FPF teve uma “oportunidade única para marcar a diferença” e impedir que episódios semelhantes se repitam, mas que a “desprezou”.



Em causa está uma alegada tentativa de pressão, descrita no relatório do árbitro Fábio Veríssimo, durante o intervalo do encontro da 10.ª jornada da I Liga, que terminou com a vitória dos ‘dragões’ (2-1).



Fábio Veríssimo deparou-se com um televisor a passar repetidamente alguns lances do primeiro tempo dessa partida, sem que o dispositivo pudesse ser desligado.



Os ‘leões’ defendem que a sanção aplicada é “flagrantemente desproporcional à gravidade do episódio”.



“Trata-se do caso mais grave conhecido de tentativa de ressuscitar práticas antigas, totalmente contrário ao que o Sporting considera ser o caminho para o futuro do futebol português”, concluiu.

