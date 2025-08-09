Sporting faz participação disciplinar contra Bruno Lage

Segundo a mesma fonte, a participação dos ‘leões’ aponta para alegadas ofensas do técnico dos ‘encarnados’ dirigidas ao árbitro Fábio Veríssimo, já na parte final da Supertaça, numa altura em que o técnico de guarda-redes do Benfica, Nuno Santos, foi expulso.



O Benfica conquistou no dia 31 de julho a Supertaça Cândido de Oliveira, depois de vencer o Sporting, por 1-0, com um golo do grego Pavlidis, numa partida disputada no Estádio Algarve.

