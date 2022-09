Sporting ganha na receção ao Tottenham na UEFA Youth League

Os jovens ‘leões’ tiveram sempre o domínio da partida e a iniciativa de jogo e inauguraram o marcador aos 43 minutos, por intermédio de Mateus Fernandes, que aproveitou um ressalto já na área contrária, após uma jogada de insistência pelo flanco esquerdo do ataque dos da casa na qual também participou.



Na segunda parte, Rodrigo Ribeiro aumentou a vantagem dos ‘verde e brancos’, aos 53, assistido por Diogo Cabral, que ganhou a linha para cruzar, na ala direita do ataque dos anfitriões.



O Sporting, num total de 21 tentativas, conseguiu seis remates enquadrados com a baliza adversária, face a apenas um dos visitantes, e um total de 12 pontapés de canto, somando assim os primeiros três pontos na prova, após empate 1-1 na visita ao Eintracht Frankfurt.



A equipa de Alvalade comanda o agrupamento, com quatro pontos, mais um do que o Tottenham, que tinha vencido em casa o Marselha (3-0) na ronda inaugural.



A equipa alemã, com um ponto, visita ainda hoje, pelas 14:00, o conjunto francês, que ainda não somou qualquer ponto.



Na última temporada, o Sporting alcançou os quartos-de-final da UEFA Youth League, mas acabou eliminado nessa fase pelo Benfica (4-0), equipa que viria a conquistar a competição.