Sporting goleia AEK na abertura dos oitavos da Liga dos Campeões de futsal

Os brasileiros Rocha (seis minutos) e Felipe Valério (12) e o ítalo-brasileiro Alex Merlim (12) marcaram no primeiro tempo para os vice-campeões nacionais, que chegaram ao intervalo a ganhar por 3-0 e alcançaram a dezena de golos no regresso dos balneários.



Diogo Santos (minuto 21 e 32), Zicky Té (28), Tomás Paçó (29), Alex Merlim (30), Bruno Pinto (36 e 38) e o brasileiro Allan Guilherme (33) também concretizaram em mais uma goleada europeia dos ‘leões’, que já tinham chegado aos dois dígitos esta época face os kosovares do Pristina (19-1), rumo à sua maior vitória de sempre na Liga dos Campeões.



O Sporting tem presença quase assegurada entre os oito finalistas da prova e receberá o AEK em 04 de dezembro, em Lisboa, com o vencedor da eliminatória a medir forças nos ‘quartos’ com o Benfica, outro dos representantes portugueses e campeão da Europa em 2009/10, ou os azeris do Araz, que foram hoje batidos pelos ‘encarnados’ em Baku (9-0).



Em 2025/26, a Liga dos Campeões adotou um novo formato e passou a ter ‘oitavos’, que integram 16 equipas provenientes da ronda principal - 12 do caminho A e quatro do B - e antecedem os ‘quartos’, também disputados a duas mãos e nos quais serão definidos os participantes na final a quatro, a decorrer de 08 a 10 maio de 2026, em Pesaro, em Itália.



Na primeira fase, o Sporting, vencedor em 2018/19 e 2020/21, foi primeiro classificado do Grupo 4 do caminho A, ao acumular nove pontos em outros tantos possíveis, à frente dos também apurados Kairat Almaty e Pristina e do Novo Vrijeme, afastado, enquanto o AEK ganhou a ‘poule’ 5 do trajeto B, apesar de ter os mesmos sete do Catania, que perdeu no critério de desempate inerente à disciplina e foi eliminado, a par do Akaa e do Weilimdorf.



