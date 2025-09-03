Sporting goleia Benfica e reconquista Supertaça de futsal

Alex Merlim, aos nove minutos, Diogo Santos, aos 14, Tomás Paçó, aos 15 e 20, Taynan, aos 28, e Bernardo Paçó, aos 40, marcaram para a formação `leonina`, enquanto Arthur reduziu para os `encarnados`, aos 39.

Ao reconquistar um troféu que não erguia desde 2022/23, o Sporting, detentor da Taça de Portugal e da Taça da Liga, reforçou o estatuto de dominador do historial da competição, com 12 títulos, mais três do que o Benfica, que na época passada se sagrou campeão nacional, pondo termo ao ciclo de quatro cetros dos rivais.