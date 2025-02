Sporting goleia Mónaco e está nos oitavos de final da Youth League

Segundos classificados da fase de liga da prova de sub-19, os ‘leões’ chegaram à vantagem logo aos oito minutos, por Gabriel Silva, que aproveitou um mau corte de um defesa monegasco, para fazer o quinto golo na competição.



Aos 29 minutos, Flávio Gonçalves aumentou a vantagem do Sporting, após uma boa jogada individual, perante uma defesa apática do Mónaco, que foi 22.º na fase de liga e último apurado para os 16 avos de final.



Se o Mónaco ainda tinha esperanças de dar a volta ao resultado, estas acabaram logo na primeira jogada do segundo tempo, com Manuel Mendonça a rematar de fora da área para o 3-0.



A situação complicou-se ainda mais para o conjunto monegasco, aos 67 minutos, quando o guarda-redes Jules Stawiecki teve uma saída desnecessária da baliza, derrubou Gabriel Silva e acabou por ver o cartão vermelho.



Já em vantagem numérica, o Sporting ainda aumentou a vantagem, por Flávio Gonçalves, aos 83 minutos, garantindo a presença no sorteio de sexta-feira, em Nyon, na Suíça, na qual está o AZ Alkmaar, que na terça-feira afastou o Benfica, por 4-2 no desempate por grandes penalidades, após uma igualdade a dois golos.



A presença nas meias-finais em 2022/23 é a melhor prestação do Sporting na Youth League, prova que já foi ganha pelo FC Porto e pelo Benfica.