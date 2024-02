Sporting. Hidemasa Morita de regresso aos treinos

O jogador de 28 anos já treinou às ordens de Rúben Amorim depois de o Japão ter sido eliminado da Taça das Nações Asiáticas pelo Irão. Na próxima quarta-feira, o Sporting vai defrontar a União de Leiria para a Taça de Portugal e o médio japonês poderá voltar a ser opção.





A cumprir a segunda época de Leão ao peito, Morita tem sido uma escolha recorrente de Rúben Amorim no onze inicial do Sporting, somando até agora 19 partidas, nas quais marcou um golo e realizou três assistências.





Depois do adiamento do jogo frente ao Famalicão, para a Liga Portuguesa, a equipa de Alvalade vai viajar até Leiria para defrontar a equipa local e tentar alcançar as meias-finais da Taça de Portugal. A partida terá início às 20h45 e terá transmissão em direto no canal 1 da RTP.