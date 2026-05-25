Sporting iguala meia-final da Liga de basquetebol





(Com Lusa)

Após ter sido surpreendido em casa no jogo inaugural da meia-final (derrota por 70-81), o Sporting não tinha grande margem de erro e empatou a eliminatória com um triunfo convincente.O sportinguista Claude Robinson, com 10 pontos, 11 ressaltos e uma assistência foi o 'MVP' do encontro, enquanto Tanner Omlid, com 13 pontos e seis ressaltos foi o elemento em maior destaque do lado do FC Porto.O Sporting entrou muito eficaz no ataque, com Brandon Jhons a abrir o marcador, e com três triplos seguidos a colocarem o parcial em 11-0 a favor dos ‘leões’.O FC Porto reagiu rapidamente e encurtou para 11-7, mas os ‘verdes e brancos’ não perderam o ímpeto inicial e, com maior acerto na zona de tiro, terminaram o período inicial a liderar por 30-20.Com uma defesa muito coesa e um ataque clínico, o Sporting voltou a distanciar-se impulsionado pelos ressaltos defensivos e pelos pontos de Francisco Amarante (15) e Diogo Ventura (13), chegando a deter uma vantagem de vinte e um pontos (51-30).O FC Porto revelava enorme incapacidade para contrariar o ataque do Sporting, que, com maior discernimento e a paciência na organização ofensiva, esperava pelo melhor momento para finalizar.Ao intervalo, os ‘leões’ detinham uma vantagem de 17 pontos (57-40), mas os comandados de Fernando Sá viriam a melhorar a nível defensivo na segunda parte, apresentando também maior eficácia nos lançamentos triplos no terceiro período, e conseguiram reduzir um pouco a desvantagem para 71-54 no final do terceiro período.No entanto, a formação de Luís Magalhães manteve a clarividência nos lançamentos interiores no último período, chegando a estar a vencer por 76-54, a maior diferença da partida.Cornelius Hudson com dois lançamentos triplos ainda deixou os portistas a uma distância de 11 pontos (82-71), a cerca de três minutos do fim, mas o Sporting acabou por manter a serenidade para conquistar um triunfo inequívoco, igualando a meia-final.O terceiro e quarto jogos vão ser disputados na Dragão Arena, na sexta-feira e no domingo, com uma eventual ‘negra’ no recinto ‘leonino’, em 03 de junho.Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.Sporting – FC Porto, 88-73.Ao intervalo: 57-40.Sob a arbitragem de Julio Anaya, José Gouveia e Daniel Oliveira as equipas alinharam e marcaram:- Sporting (88): Maleek Harden-Hayes (11), Brandon Johns (7), Claude Robinson (10), Malik Morgan (8) e Stephan Swenson (12). Jogaram ainda: Uwais Razaque, Diogo Ventura (13), André Cruz (10), Francisco Amarante (15), João Fernandes (2) e Miguel Correia.Treinador: Luís Magalhães.- FC Porto (73): Robert Beran (7), Cornelius Hudson (16), Tanner Omlid (13), Miguel Queiroz (4) e Wesley Washpun (11). Jogaram ainda: Miguel Maria (5), Jhonathan Dunn (6), Vladyslav Voytso, João Guerreiro e Corey Allen-Williams (11).Treinador: Fernando Sá.Marcha do marcador: 30-20 (10 minutos), 57-40 (intervalo), 71-54 (30), 88-73 (resultado final).Assistência: 650 espetadores.