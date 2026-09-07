Sporting inicia Champions de andebol em grupo acessível. FC Porto com tarefa difícil

A presença dos dragões na edição 2026/27 deve-se a um alargamento e consequente novo formato do torneio, que decorrerá entre a próxima quarta-feira e 13 de junho de 2027.



A equipa portuense recebeu um dos 13 ‘wild cards’ atribuídos pela EHF, enquanto os leões estavam automaticamente apurados.



O Sporting foi cabeça de série no sorteio e enfrenta o Pick Szeged (Hungria), o GOG (Dinamarca) e o IFK Kristianstad (Suécia), emblemas mais acessíveis face ao estatuto do clube português, que chegou nos últimos dois anos aos quartos de final da prova.



O primeiro desafio da equipa comandada por Ricardo Costa, que irá perder os laterais Martim e Francisco Costa para os germânicos do Flensburgo a partir de 2027/28, será frente aos dinamarqueses do GOG, na próxima quinta-feira, no Pavilhão João Rocha, pelas 19h45.



Se o tricampeão nacional evitou algumas das equipas mais poderosas, como o FC Barcelona, atual campeão e recordista destacado de títulos, o FC Porto não teve essa sorte, já que vai ter de encarar dois pesos pesados do andebol mundial.



O Füchse, do dinamarquês Mathias Gidsel, melhor jogador do Mundo em 2023, 2024 e 2025, será, em teoria, o oponente mais temível do Grupo A, e o Veszprém, que recebe os dragões a partir das 17h45, outro nome difícil de bater.



O clube húngaro, derrotado nas finais de 2002, 2015, 2016 e 2019, tem no plantel colossos do andebol mundial, como o guarda-redes Emil Nielsen ou os pontas Hugo Descat e Yanis Lenne, pelo que é amplamente favorito a seguir em frente na 'poule', que conta ainda com o Partizan, da Sérvia.



Para a nova época, o formato foi alterado. A competição passa a ter 24 emblemas, em vez de 16, fazendo desaparecer os dois agrupamentos de oito emblemas.



Assim, os 24 clubes estão divididos por seis 'poules' de quatro equipas cada, com 12 deles a rumarem à Ronda Principal, composta por dois grupos de seis, com as quatro melhores de cada grupo a avançarem para os quartos de final.



Já os últimos dois das seis primeiras ‘poules’ descem à Liga Europeia, na qual está o Benfica, Águas Santas e o Marítimo.



Os dois quintos classificados do dois grupos de seis da ‘Main Round’ da Champions rumam aos oitavos da segunda competição mais importante da EHF a nível de clubes.



A decisão do troféu continua a disputar-se numa final a quatro, em Colónia, Alemanha.

