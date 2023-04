Sporting inicia “final four” da UEFA Youth League

Os “dragões” ganharam em 2018/19, depois da eliminação nas meias-finais em 2017/18, enquanto as “águias” são as detentoras do troféu, face ao triunfo de 2021/22, após três finais perdidas, em 2013/14, 2016/17 e 2019/20.



Na “final four” da nona edição, que transitou de Colovray para Genebra, de acordo com a UEFA devido à capacidade dos estádios (passa-se de 860 para 30.000 espetadores), os “leões” vão começar por defrontar esta sexta-feira os neerlandeses do AZ Alkmaar.



A formação comandada por Filie Celikkaya, que soma a sétima presença lusa em nove fases finais – foram exceções 2014/15 e 2015/16 -, pode, depois, encontrar os croatas do Hajduk Split ou os italianos do AC Milan.



O Sporting está pela primeira vez nas meias-finais, mas nem isso é uma desvantagem, uma vez que as restantes três formações também nunca tinham chegado tão longe na competição.



Percurso leonino



Para estarem agora a um passo de selar a sexta final com uma equipa lusa, os “leões” começaram por ganhar o Grupo D, do “caminho da Champion”’, com quatro triunfos e dois empates, perante Eintracht Frankfurt, Tottenham e Marselha.



O conjunto que cumpre os seus jogos caseiros em Alcochete, na Academia Cristiano Ronaldo, somou o pleno de seis pontos com os ingleses (2-0 em casa e 2-1 fora) e quatro com alemães (1-1 fora e 1-0 em casa) e franceses (6-0 fora e 1-1 em casa).



Como vencedor do agrupamento, o Sporting saltou para os “oitavos”, nos quais goleou em casa os neerlandeses do Ajax por inapeláveis 5-1, para, novamente em Alcochete, afastar o Liverpool nos “quartos”, com uma vitória por 1-0.



Rodrigo Ribeiro foi o “herói” do apuramento dos “leões”, ao apontar o golo face aos “reds”, sendo também o melhor marcador da equipa, com sete golos, incluindo um “hat-trick” em Marselha, na terceira jornada da fase de grupos.



Destaque também para os três golos de Fatawu - jogador várias vezes utilizado por Rúben Amorim na equipa principal -, no embate frente ao Ajax.



Adversário de respeito



O Sporting já fez cair vários históricos, mas terá agora pela frente um conjunto que, como os “leões”, ainda não perdeu e apresenta no currículo as eliminações sucessivas dos “gigantes” FC Barcelona e Real Madrid, com um total de 7-0.



Depois de afastarem os irlandeses do Shamrock e os sérvios do Estrela Vermelha, estes nos penáltis, no caminho dos “campeões domésticos”, e os alemães do Eintracht Frankfurt (5-0 em casa), no play-off de acesso aos “oitavos”, os neerlandeses foram vencer a Barcelona por 3-0 e golearam em casa os “merengues” por 4-0.



Mexx Meerdink, com sete golos, e Ernest Poku, com cinco, foram as grandes referências do AZ Alkmaar, clube de boas recordações para o Sporting “sénior”, face ao triunfo sobre os neerlandeses nas meias-finais da Taça UEFA de 2004/05.



Quanto aos outros semi-finalistas, o Hajduk Split afastou Shakhtar Donetsk, Manchester City e Borussia Dortmund, enquanto o AC Milan venceu um grupo com Salzburgo (campeão em 2016/17), Dinamo Zagreb e Chelsea (2014/15 e 2015/16) e também fez cair o Atlético Madrid, semi-finalista em 2021/22.



Esta sexta-feira, o Sporting e o AZ Alkmaar disputam a primeira meia-final, pelas 12h00 em Lisboa, enquanto croatas e italianos medem forças a partir das 17h00. A final é na segunda-feira, também às 17h00 de Lisboa.