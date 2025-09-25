Sporting inicia preparação para defrontar o Estoril Praia

Depois do triunfo por 3-0 frente ao Moreirense, na última segunda-feira, o Sporting regressou a Alcochete para iniciar a preparação da partida da sétima jornada.





A equipa verde e branca vai fazer uma pequena viagem até à Amoreira, ao António Coimbra da Mota, para defrontar o Estoril Praia.





Rui Borges já teve a presença de um trio importante: Rui Silva, Geny Catamo e Ousmane Diomande regressaram ao relvado, ainda de forma condicionada. Os jovens Mauro Couto e Samuel Justo também treinaram.





A antevisão da partida frente ao Estoril Praia vai ser feita esta sexta-feira, às 12h30, pelo treinador do Sporting. A equipa de Alvalade vai até ao concelho de Cascais no próximo sábado, em partida a ser jogada a partir das 20h30. Os Leões encontram-se neste momento no segundo lugar do campeonato, a três pontos do FC Porto.





O Estoril Praia não tem tido o melhor início de campeonato. Em seis jornadas, a equipa treinada pelo escocês Ian Cathro está no 12.ª lugar e soma apenas cinco pontos e uma vitória: frente ao AFS, por 3-1.