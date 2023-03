Sporting-Juventus nos “quartos” da Liga Europa

O Sporting ficou a conhecer o adversário nos quartos de final da Liga Europa de futebol, num sorteio, sem restrições, em que lhe coube em sorte defrontar a Juventus.Zoltán Gera, ex-futebolista húngaro, foi o convidado a ajudar no sorteio.Manchester United-Sevilha





Juventus-Sporting





Bayer Leverkusen-Union SG





Feyenoord-AS Roma





Depois do empate 2-2 na primeira mão dos oitavos de final, em Lisboa, a formação comandada por Rúben Amorim surpreendeu o Arsenal na segunda mão, em Londres, alcançando nova igualdade, desta vez 1-1, para depois vencer por 5-3 no desempate por grandes penalidades e apurar-se para a fase seguinte.





O "onze" de Rúben Amorim joga o primeiro jogo em Turim, em 13 de abril, e o segundo no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no dia 20 do mesmo mês.



Os verde e brancos, vencedores da Taça das Taças em 1963/64, somam duas presenças nos "quartos", que ultrapassaram em 2011/12, perante os ucranianos do Metalist Kharkiv, e nos quais "tombaram" em 2017/18, face ao Atlético de Madrid.





Seguiu-se o sorteio das meias-finais que ditou os seguintes desfechos:



- Vencedor do Juventus-Sporting vs vencedor do Manchester United-Sevilha





- Vencedor do Feyenoord-Roma vs Bayer Leverkusen-Saint-Gilloise





A final está marcada para 31 de maio, na Puskas Arena, em Budapeste.