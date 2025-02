Sporting. Legia de Varsóvia oficializa contratação de Rúben Vinagre

Com o valor pago pelo lateral, Rúben Vinagre torna-se na transferência mais cara de sempre do futebol polaco. Até ao momento, o jogador tinha realizado 28 jogos contabilizando nove assistências na equipa treinada pelo português Gonçalo Feio.





"O Legia Varsóvia usou a opção de transferência definitiva de Ruben Vinagre do Sporting", anunciou o clube da liga polaca. Rúben Vinagre sai de forma definitiva do Sporting depois de vários empréstimos a Everton, Hull City, Hellas Verona e por fim o Legia.



O jogador nunca conseguiu impor-se na equipa de Ruben Amorim e acaba por sair em definitivo depois da transferência para o clube de Alvalade a rondar os dez milhões de euros, em 2021, vindo do Wolverhampton.