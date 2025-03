Sporting mais eficaz na segunda parte volta a vencer Benfica em andebol

Os campeões nacionais venciam ao intervalo por dois golos (16-14), a maior diferença registada para qualquer um dos lados nesse período, no qual o Benfica até liderou durante quase 20 minutos.



No entanto, após o descanso, os ‘leões’ só não conseguiram um resultado mais dilatado devido a uma nova grande exibição do guarda-redes ‘encarnado’, Gustavo Capdeville, e alguma descompressão nos minutos finais.



O resultado recoloca a equipa de Alvalade em igualdade com o FC Porto (35 pontos) na frente da classificação do Grupo A, o da atribuição do título, após os ‘dragões’, na sexta-feira, terem também entrado a vencer na fase decisiva, frente ao Marítimo (36-29).



A primeira parte do dérbi foi pautada pelo equilíbrio, com o Benfica a liderar durante os primeiros 19 minutos e a conseguir, ainda, voltar para a frente do marcador (12-11) a seis do intervalo.



Esse foi, no entanto, o último momento de vantagem dos visitantes, quebrado aos 26 minutos (13-12) por um dos sete golos de Salvador Salvador, o melhor marcador da partida.



O capitão ‘leonino’ foi determinante, também na segunda parte, a aproveitar várias perdas de bola dos ‘encarnados’ numa fase em que o técnico Jota González apostou numa estratégia de sete contra seis, mas viu os seus planos ‘furados’ pelo desacerto junto à baliza adversária.



Aos 40 minutos, quando o Sporting conseguiu, pela primeira vez, uma vantagem de seis golos no encontro (23-17), o técnico espanhol ainda gastou o segundo desconto de tempo para tentar corrigir, mas a equipa orientada por Ricardo Costa, ‘embalada’ pelo apoio do seu público, teve sempre o encontro perfeitamente controlado até ao fim.



A 10 minutos do apito final, a vantagem do conjunto de Alvalade já era de oito golos (30-22) e nem mesmo um parcial de 4-0 conseguido pelos visitantes, entre os 54 e os 59 minutos, fez, alguma vez, parecer que o Benfica poderia relançar a partida.



Uma semana após afastar os ‘encarnados’ na Taça de Portugal (41-36), o Sporting somou a 11.ª vitória nos últimos 12 jogos contra o eterno rival e confirmou que a derrota na segunda volta da primeira fase foi um mero acidente de percurso.



Jogo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting – Benfica: 34-30



Ao intervalo: 16-14



Sob arbitragem de Hugo Xavier e Alexandre Bragança, as equipas alinharam e marcaram:



- Sporting (34): Mohamed Aly, João Gomes (4), Mamadou Gassama (3), Edy Silva (1), Martim Costa (6), Pedro Martínez (1) e Diogo Branquinho. Jogaram ainda: André Kristensen, Pedro Portela (1), Natán Suárez (2), Jan Gurri (1), William Hoghielm (4), Salvador Salvador (7), Orri Thorkelsson (4), Christian Moga e Rafael Vasconcelos.



Treinador: Ricardo Costa.



- Benfica (30): Gustavo Capdeville, Ole Rahmel (4), Demis Grigoras (2), Gabriel Cavalcanti (3), Miguel Sánchez-Migallón (2), Ander Izquierdo (3) e Egon Hanusz (6). Jogaram ainda: Christopher Hedberg (2), Stiven Valencia, Bélone Moreira (2), Fábio Silva (3), Alexis Borges, Rui Baptista (1), Filip Taleski (1) e Guilherme Cabral (1).



Treinador: Jota González.



Marcha do marcador: 3-3 (05 minutos), 5-6 (10), 6-8 (15), 11-10 (20), 12-12 (25), 16-14 (intervalo), 18-16 (35), 23-17 (40), 26-20 (45), 30-22 (50), 32-26 (55) e 34-30 (resultado final)



Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.