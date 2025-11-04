Sporting marca dois golos a acabar e mantém-se invicto na Youth League

No centro de treinos da ‘vecchia signora’, os transalpinos chegaram ao intervalo a vencer, por culpa dos remates certeiros do polaco Patryk Mazur (minuto 11) e Marco Tiozzo (26).



Na reta final do desafio, e quando o primeiro desaire dos ‘leões’ na prova parecia ser o mais certo, apareceram os tentos do belga Zaid Bafdili (88) e Paulo Simão (90+1), num espaço de três minutos.



Com este resultado, a equipa sub-19 'leonina' passou a ocupar a sétima posição, com oito pontos, de uma classificação liderada, provisoriamente, pelos ingleses do Tottenham, enquanto a Juventus soma apenas um, no 30.º posto.



O emblema português mantém-se invicto na prova, que replica parcialmente o modelo da Liga dos Campeões, após ter vencido na estreia, na receção ao Kairat (3-2), empatado na segunda ronda, em Nápoles (2-2), e triunfado na terceira, frente ao Marselha (2-1), em Alcochete.



Tendo como melhor resultado a presença nas meias-finais, na temporada 2022/23, os ‘leões’ procuram tornar-se o terceiro clube português a vencer a competição, depois dos rivais FC Porto e Benfica, que ergueram o troféu em 2018/19 e 2021/22, respetivamente.

