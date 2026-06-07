Sporting marca lugar na final da liga de futsal





(Com Lusa)

Depois do 4-2 no jogo inaugural e da derrota no segundo encontro, decidido nos penáltis (5-4), após o 3-3 no tempo regulamentar, os 'leões' dominaram o duelo decisivo.Zicky Té, aos sete minutos, Diogo Santos, aos 10, Tomás Paçó, aos 11, Bruno Pinto, aos 17, 28 e 33, e Alex Berlim, aos 34, marcaram para o Sporting, enquanto Mamadú Turé, aos dois, e Luís Fernandes, aos 12, faturaram para os bracarenses.O Benfica, vencedor da fase regular do campeonato, já tinha assegurado o apuramento na quarta‑feira, ao vencer em casa o Leões Porto Salvo por 4-3, no segundo jogo, depois de um triunfo por 4-0 fora, no primeiro.Na final, estarão frente a frente os dois clubes mais titulados do futsal português: o Sporting, com 19 campeonatos, procura o 20.º título, enquanto o campeão em título Benfica, com nove, tenta alcançar o 10.º.A final, disputada à melhor de cinco jogos, começa na sexta-feira, no reduto dos ‘encarnados’.