Sporting. Morita ausente do treino do líder do campeonato

Apesar de ter realizado alguns minutos contra o Borussia de Dortmund, Morita voltou a falhar um treino do Sporting devido a lesão. A equipa verde e branca anunciou na sua página oficial, que o médio esteve na "unidade de performance", juntando-se aos lesionados Pedro Gonçalves, Nuno Santos e o moçambicano Geny Catamo. A lesão do internacional japonês não foi especificada.





O restante plantel do Sporting treinou em Alchochete e prepara a receção ao Arouca, em jogo da jornada 22 da I Liga. A equipa treinada por Rui Borges procura regressar aos triunfos depois do empate a um golo no Dragão, frente ao FC Porto.





O Sporting lidera destacado o campeonato português, com mais quatro pontos que o segundo classificado Benfica, que tem uma viagem complicada aos Açores, defrontando o Santa Clara. A antevisão do jogo frente ao Arouca vai acontecer esta sexta-feira, em Alcochete, por volta do meio-dia e meia.