Sporting. Morita e Hjulmand falham confronto com o Estrela da Amadora

A preparar a visita à Reboleira, o treinador do Sporting confirmou que para além de Hjulmand e Maxi Araújo, Hidemasa Morita também não vai a jogo este sábado.





“O Morita não estará disponível para o jogo de amanhã, temos os miúdos que já jogaram, o Alexandre Brito, o Henrique Arreiol, o Eduardo Felicíssimo, o Zeno Debast que tem jogado. Não vai fugir muito daí”, revelou o técnico ao fazer a antevisão da partida.





O internacional japonês regressou mais cedo a Alvalade dos compromissos internacionais depois de jogar o primeiro de dois encontros, a contar para o apuramento para o Mundial2026.





Rui Borges confirmou que será Zeno Debast a substituir o japonês no meio-campo, que não vai ter o capitão Morten Hjulmand, que cumpre castigo após ter visto o quinto amarelo.





"O Debast vai, possivelmente, jogar a médio porque não temos outras soluções. Recuou no último jogo porque tínhamos mais soluções para o meio-campo", continuo o técnico leonino.





Para além das ausências de Morita, Hjulmand e Maxi Araújo (expulso na partida frente ao Famalicão), o Sporting também não pode contar com os lesionados Daniel Bragança, João Simões, sem se saber quando regressa Pedro Gonçalves.







Já St. Juste está recuperado e vai poder ir a jogar na Amadora. O Sporting vai defender a liderança do campeonato este sábado, a partir das 18h00, no campo do Estrela da Amadora. A equipa leonina tem 62 pontos, mais três que o rival Benfica. O Estrela da Amadora está n 15.º lugar, e luta pela manutenção na I Liga.