Sporting muda relvado, fecha fosso e constrói elevador panorâmico no estádio

Em comunicado, o emblema ‘leonino’ atualizou os planos do projeto Estádio José Alvalade 2.0, apresentado em setembro do ano passado, com as alterações previstas para a época 2025/26.



A partir da próxima semana, o Sporting vai iniciar os “trabalhos preparatórios para o desnivelamento do relvado atual, com o objetivo de ter o novo relvado pronto para o arranque dos jogos oficiais da época 2025/26”.



Já durante a próxima época, vai ser iniciado e concluído o fecho do fosso, que separa as bancadas do relvado, e criadas novas filas de bancadas, de forma faseada, iniciando pela poente, seguindo pela norte, pela nascente [da tribuna presidência] e terminando na sul, para a criação de dois mil lugares adicionais.



O recinto ‘verde e branco’ vai passar a contar com um novo acesso ao terceiro piso, na Praça Centenário, que dá acesso ao ‘hall vip’, através de um elevador panorâmico, mas também com lugares diferenciados, para melhorar a experiência dos adeptos, entre as bancadas poente e sul [‘lion’s corner’] e no segundo piso da bancada poente.



Entre os planos apresentados em 19 de setembro de 2024 constava ainda a construção de um novo museu, no centro comercial Alvaláxia, cuja recompra foi aprovada pelos sócios em outubro último.



Na altura, o vice-presidente do clube André Bernardo considerou o plano apresentado como “maior salto quântico da história do Sporting desde 1906”, ano da fundação.