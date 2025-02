Sporting multado por falta de habilitações de João Pereira

Na sequência de uma queixa da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF), João Pereira, que não tinha o curso necessário para dirigir uma equipa na I Liga, vai ter de pagar 1.224 euros, valor igual ao que foi condenado o adjunto Tiago Teixeira, que esteve em pé no banco nos jogos e falou nas entrevistas rápidas nos canais televisivos.



João Pereira, que estava na equipa B, orientou o Sporting após a saída de Ruben Amorim para o Manchester United, em meados de novembro, mas acabou por deixar o clube ao fim de oito encontros, regressando mais tarde ao conjunto secundário.



O CD da FPF decidiu também multar o avançado Samu Omorodion, do FC Porto, em 612 euros, por incidentes após o encontro frente ao Gil Vicente, na 18.ª jornada da I Liga.



O avançado espanhol protestou com a equipa de arbitragem, liderada por Fábio Veríssimo, e acabou por ver o cartão vermelho direto, sendo suspenso por um jogo. Pelas imagens televisivas foi possível ver que Samu, depois de ser afastado por companheiros de equipa, acabou por dar um soco no painel publicitário da zona de entrevistas rápidas.



O FC Porto perdeu por 3-1 em Barcelos, com o terceiro golo do Gil Vicente a surgir na marcação de uma grande penalidade, após intervenção do videoárbitro, que anulou o golo do empate ao FC Porto para punir uma falta na área dos "dragões".