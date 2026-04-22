Sporting na final da Taça de Portugal

A formação leonina segurou a vantagem mínima conquistada em Alvalade, onde, na primeira mão, em 03 de março, venceu por 1-0, graças a um penálti convertido pelo avançado colombiano Luis Suárez, aos 62 minutos.



O encontro começou com uma contrariedade para o Sporting e para Rui Borges. Gonçalo Inácio teve de ser substituido devido a lesão. Entrou Debast para o eixo defensivo leonino.



O FC Porto criou a primeira situação de algum perigo por William Gomes. Com espaço pela direita, o brasileiro cruzou, mas Rui Silva, com uma palmada, impediu que a bola chegasse a zona de perigo.



O Sporting respondeu através de um livre batido por Debast, com bola bombeada para a área e Diogo Costa saiu da baliza para socar para longe. Pouco depois, belo desenho ofensivo dos leões. Grande visão de Trincão a lançar Catamo na profundidade pela direita, o camisola 10 do Sporting superou Kiwior e tirou um cruzamento bem medido para o segundo poste, mas Quenda, com um pontapé na atmosfera, não conseguiu a finalização.



À passagem da meia hora, Alberto Costa chocou à entrada da área com Debast, com os portistas a pedirem penálti. Mas o árbitro Miguel Nogueira foi perentório e mandou seguir. No desenvolvimento do lance, remate de ressaca de Geny Catamo para corte de Bednarek, de qualquer maneira.



Ao minuto 41 o FC Porto podia ter criado muito perigo para a baliza de Rui Silva. Pietuszewski desperdiçou uma hipótese soberana de isolar Froholdt. Após um livre do Sporting, o FC Porto teve espaço para sair e, em situação de 2 para 1, o jovem polaco, ao tentar isolar Froholdt, fez um passe para o guarda-redes dos leões.



Perto do intervalo, surgiu o maior lance de perigo até ao momento e para o FC Porto. Belo recorte ofensivo entre Gabri Veiga e Pietuszewski, com o polaco a servir o espanhol, que, no coração da área, disparou para um corte 'in extremis' de Debast.



Lucho González é expulso ao minuto 44. O adjunto de Farioli vê o cartão vermelho por protestos veementes após lance com William Gomes na grande área. Houve pedidos de penálti.



Nos descontos do primeiro tempo o FC Porto voltou a ameaçar. Cruzamento de Pietuszewski sobre a esquerda, Froholdt tentou o remate, a bola sobrou para Pablo Rosario rematar ligeiramente por cima.



Para o início do segundo tempo nova contrariedade para o Sporting e para Rui Borges. Morten Hjulman saiu com queixas físicas, entrando Daniel Bragança para o miolo leonino.



Farioli também mexeu, lançando Alan Varela para o lugar de Thiago Silva. Pablo Rosario desceu, assim, para o eixo defensivo dos azuis e brancos.



O FC Porto tomou conta das rédeas da partida nos segundos 45 minutos e após um excelente passe de Alan Varela para Froholdt, que entrou na área do Sporting, o médio portista disparou para Rui Silva segurar a dois tempos.



O FC Porto voltou a carregar pouco depois e William tentou penetrar na área pela direita, atirou, mas houve um corte. Na ressaca, Varela atirou novamente por cima. Ao minuto 70, perigo para as redes leoninas. Cruzamento de Pietuszewski sobre a esquerda e Froholdt falhou o desvio por centímetros.



Antes, Luis Suárez e Trincão combinaram entre si, o jogador minhoto cruzou e Bednarek cedeu canto para o Sporting.



Fariolo operou uma tripla alteração. O treinador portista lançou Pepê, Mora e Moffi. Saíram Pietuszewski, Gabri Veiga e Gul.



Entretanto, Maxi Araújo caiu no relvado, com cãibras e a equipa médica do Sporting entrou em campo. Ao minuto 79, Rui Borges mexeu na equipa com uma tripla alteração. Entraram Pedro Gonçalves, Mangas e Luís Guilherme para os lugares de Trincão, Quenda e Maxi Araújo. Farioli fez entrar Fofana, muito aplaudido, para o lugar de Alberto Costa. Pablo Rosario assumiu o corredor direito da defesa, Varela mudou para central.



Numa entrada por trás e violenta sobre Suárez, Alan Varela é expulso após revisão VAR. Sporting fica em vatagem numérica para os últimos minutos do encontro. Eis a explicação de Miguel Nogueira: "Após revisão, o jogador 22 rasteira o adversário com força excessiva. Decisão final retirar o amarelo e exibir cartão vermelho".



No início dos descontos, grande perdida de Luís Guilherme. O extremo brasileiro é lançado por Luis Suárez e vê Diogo Costa impor-se com uma grande defesa, na sequência a bola bateu em Kiwior e saiu pela linha de fundo.



No último lance do encontro, Rui Silva com uma defesa estrondosa evita o golo do FC Porto. Na recarga, Froholdt atirou por cima.



Apesar das contrariedades do ponto de vista físico, os leões conseguiram segurar a vantagem na eliminatória. Na final, o Sporting vai encontrar um clube de um escalão secundário, ou o Torreense, da II Liga, ou o Fafe, da Liga 3, clubes que jogam na quinta-feira a segunda mão, em Torres Vedras, depois do empate a um golo no reduto dos nortenhos.



