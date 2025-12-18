Sporting nos quartos após afastar Santa Clara no prolongamento

João Simões adiantou cedo (12 minutos) os ‘leões’, mas os açorianos viraram para 2-1, com tentos de Lucas Soares (28) e Gabriel Silva (85), e lideraram até aos 90+16, quando Luis Suárez empatou, num penálti descortinado pelo VAR e pelo árbitro João Pinheiro após longos 13 minutos.



Com mais um, os ‘leões’, detentores do troféu, carimbaram o apuramento no prolongamento, com um tento do suplente Ioannidis, aos 98 minutos.



Face ao último jogo do campeonato (goleado por 6-0 ao AVS), Rui Borges fez sete mudanças no ‘onze’, ao qual promoveu João Virgínia, Matheus Reis, Eduardo Quaresma, Fresneda, Hjulmand, João Simões e Alisson, o mesmo número de alterações que Vasco Matos realizou após a derrota em Braga (1-0), com as entradas de Neneca, Henrique Silva, Djé Tavares, MT, Luquinhas, João Costa e Gabriel Silva.



Os ‘leões’ até começaram a partida com dificuldades na construção devido à pressão alta do Santa Clara, mas conseguiram chegar ao golo ainda antes do primeiro quarto de hora.



Depois de o primeiro lance de perigo ter pertencido à equipa da casa, protagonizado por Lucas Soares, que obrigou Virgínia a uma defesa atenta (três minutos), o bicampeão nacional inaugurou o marcador com uma jogada a partir da esquerda que culminou com uma finalização certeira de João Simões (12).



A formação ‘leonina’, contudo, teve dificuldades para penetrar no último terço, perante um Santa Clara personalizado, que soube preencher os espaços e explorar a verticalidade dos corredores para desequilibrar a defesa contrária.



Aos 28 minutos, a equipa de Vasco Matos chegou ao empate através de um remate de fora de área de Lucas Soares, após uma boa jogada coletiva que começou com os açorianos a desenvencilharem-se com eficácia da pressão alta dos ‘leões’.



Após o equilíbrio no primeiro tempo, o Sporting surgiu na segunda parte mais objetivo e instalou-se no meio-campo adversário, tendo criado perigo com um remate forte de Maxi Araújo, barrado por uma defesa de Neneca (52 minutos), e uma investida de Luis Suárez (66).



Com o passar dos minutos, os açorianos, que não deixaram de explorar o contra-ataque, viram-se obrigados a recuar, colocando quase todos os homens atrás da linha bola, já que os forasteiros assumiram o domínio da posse de bola, muito vezes inconsequente devido à ineficácia no último passe.



Sempre fortes nos duelos, o espírito de abnegação recompensou o Santa Clara, que operou a reviravolta no marcador aos 85 minutos por meio de um remate feliz de Gabriel Silva, coroando o regresso do criativo, que voltou hoje à titularidade após ter estado afastado vários jogos por motivos pessoais.



Numa altura em que Paulo Victor já tinha sido expulso (88), o Sporting chegou ao empate através de um penálti cobrado por Luis Suárez (aos 90+16). O lance demorou cerca de 13 minutos a ser analisado pelo árbitro João Pinheiro e o videoárbitro, e motivou protestos do banco do Santa Clara - Venâncio e Lucas Soares, que já tinham sido substituídos, foram expulsos.



No prolongamento, com mais um elemento, o Sporting impôs-se e assumiu o domínio do jogo, acabando por chegar ao golo aos 98 minutos, graças a uma cabeçada certeira de Ioannidis.



