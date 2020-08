Sporting. Nuno Santos joga onde o treinador quiser

", afirmou o jogador.





Nuno Santos, de 25 anos, falava à margem de uma sessão de treino na unidade hoteleira de Lagos, onde o Sporting está a estagiar até final da semana.





Assinalando que se adaptou bem "a um excelente grupo de trabalho" e que está "muito feliz" por representar o Sporting, o futebolista oriundo do Rio Ave destacou ainda os muitos jovens presentes no estágio.





"O Geny (Catamo) é um dos miúdos com muita qualidade que aqui estão. O Sporting é uma equipa com muita qualidade. Nestes jogos, os sportinguistas vão poder ver isso, ver os miúdos a jogar".







Eles têm muita qualidade e é por isso que o `mister` está a apostar neles", defendeu.





Futebolista esconde estratégia







O extremo português não quis revelar sobre o que Rúben Amorim lhe está a pedir em termos de posicionamento em campo, mas assumiu que estará "disposto a jogar" onde o técnico quiser.





"Vão ver nos jogos o que o mister me está a pedir. Tanto por fora como por dentro, acho que sou um jogador fundamental, e tanto por fora como por dentro posso ajudar a equipa e estou disposto a jogar onde o `mister` quiser", frisou.





O internacional sub-21 português disse que a equipa está a treinar bem e que os adeptos poderão observar o atual momento de forma dos `leões` nos dois jogos de preparação previstos para os próximos dias.





"Estamos a treinar bem. Esta semana tem sido dura e temos treinado muito bem. Amanhã (sexta-feira), vai ser mais um teste para mostrar o nosso futebol e o que temos trabalhado durante a semana", referiu Nuno Santos.





Jogos-treino estão a chegar







Na sexta-feira, o Sporting defronta o Portimonense, às 20h30, no Estádio Municipal de Portimão, seguindo-se o confronto com o Belenenses SAD no domingo, à mesma hora, no Estádio Algarve.





"Vamos entrar em jogo para mostrar o que temos trabalhado e depois as coisas vão aparecendo. Ainda estamos a conhecer-nos uns aos outros e espero que seja mais um teste positivo para a equipa", acrescentou o jogador.





Nuno Santos sublinhou que a pré-época tem sido intensa, como acontece sempre depois das férias, esperando que no futuro resulte em vitórias para alegrar os adeptos.





"Depois das férias, é normal que a pré-época seja forte. Somos jogadores profissionais, já estamos habituados a isso. Esta pré-época tem sido assim e é bom para dar frutos no futuro e conseguirmos as vitórias que os sportinguistas tanto querem", sustentou.





Nuno Santos e os outros cinco reforços (Adán, Pedro Porro, Feddal, Antunes e Pedro Gonçalves) puderam ser observados por Frederico Varandas, presidente sportinguista, que chegou esta manhã a Lagos, e, durante o período aberto à comunicação social, esteve vários minutos à conversa com Rúben Amorim.