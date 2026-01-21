Sporting oficializa Souleymane Faye até 2030

“Quero muito vestir esta camisola e jogar, também, a Liga dos Campeões. É um sonho de menino de todos os jogadores. Quero ajudar a cumprir os objetivos da equipa e, no meu caso, crescer muito e ganhar títulos”, afirmou.

O Sporting venceu hoje na receção ao Paris Saint-Germain, campeão europeu em título, por 2-1, com dois golos do colombiano Luis Suárez, em jogo da sétima e penúltima jornada da fase de liga da ‘Champions’.













“O Sporting Clube de Portugal chegou a acordo com os espanhóis do Granada para a contratação de Souleymane Faye para a equipa principal de futebol. Extremo de 22 anos, de nacionalidade senegalesa, o novo 'leão' assinou contrato até 2030, tendo uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros”, lê-se no site do bicampeão português.O treinador do Sporting, Rui Borges, já tinha revelado na terça-feira, após a vitória sobre o Paris Saint-Germain (2-1), na Liga dos Campeões, que Faye tinha assinado contrato com os ‘leões’."O Faye não foi apresentado, mas posso falar que já assinou. [Faye e Luís Guilherme] São dois jogadores de futuro e nunca para o imediato apenas. São dois jovens a quem revemos valor e que nos podem ajudar um pouco no imediato. No futuro, acreditamos muito no que podem dar ao Sporting", disse Rui Borges.O senegalês revelou ter aceitado “a proposta, porque o Sporting é um grande clube”, acreditando que vai “conseguir crescer e conquistar muitos títulos” nos lisboetas.O extremo, de 22 anos, estava a cumprir a primeira temporada pela equipa principal do Granada, último classificado do segundo escalão de Espanha, pelo qual contabilizou dois golos em 21 jogos, 19 dos quais no campeonato, sempre como titular.O jogador senegalês deixou a academia Galaxy Foot, no seu país, para rumar ao futebol espanhol em 2021 e representar os juniores e equipa B do Granada. Posteriormente, jogou no Talavera, da terceira divisão, e também na equipa B do Betis, antes de regressar ao Granada no início desta época.Este é o segundo reforço assegurado pelo bicampeão nacional de futebol neste mercado de inverno, depois do brasileiro Luís Guilherme, proveniente dos ingleses do West Ham.