Sporting oficializa transferência definitiva de Pedro Porro para o Tottenham

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o clube de Alvalade informou que "o Tottenham comunicou à Sporting SAD o exercício da opção de aquisição, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador, pelo montante adicional de Euro40.000.000 (quarenta milhões de euros)".

O valor global da transferência ascende a 45 ME, tendo em conta que o emblema londrino já tinha pagado cinco milhões de euros pelo empréstimo do lateral internacional espanhol, confirmado no derradeiro dia do `mercado` de inverno, em 31 de janeiro.

Tal como já tinham dado conta nessa altura, os `leões` recordam na nota que "o valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado em cerca de 95% pelo Tottenham, ficando os 5% remanescentes a cargo da Sporting SAD", sendo que os encargos com serviços de intermediação ascendem a 2,38 ME.

Desde que foi cedido ao Tottenham, Porro participou em 17 partidas e marcou três golos pelos `spurs`, que terminaram a última edição da Premier League no oitavo lugar, ou seja, fora das competições europeias da próxima temporada.

Porro chegou ao Sporting na época 2020/21, por empréstimo do Manchester City, depois de na época anterior, em 2019/20, ter sido cedido pelos `citizens` ao Valladolid.

Com formação feita entre o Don Benito e Rayo Vallecano, o lateral direito representou o Girona em 2018/19, época em que fez 34 encontros pela equipa da Liga espanhola, sendo contratado, no final dessa época, pelo Manchester City.

O lateral foi depois emprestado por duas épocas ao Sporting, com os `leões` a comunicarem em 16 de maio de 2022 que tinham acionado a opção de compra do internacional espanhol - prevista em 8,5 ME -, que assinou até 2025 com uma cláusula de rescisão de 45 ME.

Pedro Porro, de 23 anos, tornou-se um dos elementos determinantes na equipa de Rúben Amorim, com golos e assistências, tendo conquistado um campeonato e duas taças da Liga. Neste período, o Sporting conquistou também a Supertaça, em 2021, mas o lateral não alinhou devido a lesão.