Sporting paga multa devido a João Pereira

O Sporting apresentou um recurso da decisão, tendo visto o TAD a dar razão à FPF no processo.O treinador adjunto Tiago Teixeira (habilitado com o curso) exerceu o cargo nas respetivas fichas de jogo, argumento utilizado pelo clube no recurso apresentado, mas sem sucesso.O técnico português orientou o clube durante 44 dias, realizando oito jogos, no qual registou três vitórias, um empate e quatro derrotas.Em janeiro, o treinador de 41 anos, ainda voltou a assumir o comando da equipa B do Sporting, durante dois meses, altura em que se transferiu para a Turquia para treinar o Alanyaspor.