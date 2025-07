Sporting parte para estágio no Algarve sem Gyökeres na comitiva

O autocarro que transportou os `leões` ao local onde vão estagiar até ao dia 21 deixou o `quartel-general` do clube pelas 17:36, sem que o sueco tivesse sido visto a chegar à academia, onde os jogadores começaram a concentrar-se à hora do almoço.

O melhor marcador da I Liga na última época, com 39 golos em 33 jogos na competição, tem sido apontado como possível reforço do Arsenal, mas o presidente do Sporting, Frederico Varandas, já disse publicamente que não aceitará uma proposta de 60 milhões de euros (ME) fixos, acrescidos de 10 ME em objetivos.

Segundo vários meios de comunicação social nacionais e estrangeiros, nos últimos dias, o clube da Liga inglesa terá feito uma oferta de 65 ME fixos e mais 15 ME em objetivos que terá sido recusada pelos `leões`, que pretenderão receber 70 ME fixos pelo sueco.

Gyökeres chegou ao Sporting no verão de 2023, proveniente do Coventry City, do segundo escalão inglês, e teve impacto imediato no futebol dos `leões`, com 43 golos em 50 jogos na I Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga Europa.

Na segunda época de `leão ao peito` aumentou o registo para 54 golos em 52 jogos, incluindo seis na Liga dos Campeões, aos quais somou ainda nove tentos em seis partidas pela seleção da Suécia.

O Sporting iniciou a preparação da nova época em 01 de julho, na academia do clube, em Alcochete, e partiu hoje para a segunda fase da preparação, que terá lugar em Lagos, no Algarve, até ao dia 21.

Nos primeiros dias de trabalho, em Alcochete, os `leões` realizaram três jogos de preparação, à porta fechada, frente à sua própria equipa B (5-2), Torreense (1-0), ambas da II Liga, e Nacional (1-1), da I Liga.

No Algarve, os `leões` têm encontros marcados com os escoceses do Celtic, no dia 16, e com os ingleses do Sunderland, em 21, não sendo de excluir a possibilidade de realizarem, nas mesmas datas, outros encontros de preparação à porta fechada.

Poucos dias após encerrarem o estágio no sul do país, os `leões` recebem o Villarreal, de Espanha, na disputa do troféu Cinco Violinos, em 25 de julho, encontro que serve de apresentação da equipa aos adeptos e será disputado no Estádio Nacional, devido às obras de remodelação que decorrem no Estádio José Alvalade.

Ainda antes do fim do mês, o Sporting regressa ao Estádio do Algarve para o arranque oficial da nova época, frente ao Benfica, na Supertaça Cândido de Oliveira, que se disputa às 20:45 de dia 31.