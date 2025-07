Sporting. Pedro Gonçalves regressa aos treinos

A informação foi avançada pelo clube verde e branco no seu sítio oficial, enquanto o Sporting está no Algarve a preparar a nova temporada.





"Debaixo de um calor tão intenso quanto a exigência de Rui Borges e sua equipa técnica, os jogadores verdes e brancos continuam a preparar a época que se avizinha. Pedro Gonçalves, que ontem se ausentou por motivos pessoais, uniu-se já ao grupo de trabalho", pode ler-se.





Os Leões vão fazer um jogo de preparação frente aos escoceses do Celtic de Glasgow. A partida vai realizar-se esta quarta-feira no Estádio do Algarve, em Faro, por volta das 19h30.





Viktor Gyokeres, que tinha ordens para se apresentar no último sábado, continua a não estar com o plantel leonino, enquanto espera progressos nas negociações entre Sporting e Arsenal.





A equipa treinada por Rui Borges prepara a Supertaça frente ao Benfica que vai acontecer no próximo dia 31 de julho. Antes, os bicampeões vão apresentar-se aos adeptos no Troféu Cinco Violinos, no estádio Nacional, frente aos espanhóis do Villarreal.