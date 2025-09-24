Sporting perde em Aalborg e soma primeira derrota na Champions de andebol

Após vitórias sobre Dinamo Bucareste e Kielce nas duas primeiras rondas, os `leões` cederam perante os bicampeões dinamarqueses, sendo que ao intervalo já perdiam por 18-12 na Sparekassen Danmark Arena.

O Sporting, que na próxima jornada recebe o Nantes, em 08 de outubro, está provisoriamente na quarta posição, com quatro pontos, os mesmos de Veszprém, terceiro, Aalborg, segundo, e do líder Fuchse Berlin, que apenas joga na quinta-feira, diante do Kielce.

Os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se diretamente para os quartos de final, enquanto as equipas posicionadas entre o terceiro e sexto lugares disputarão um play-off de acesso aos `quartos`. Os dois últimos colocados são eliminados da prova.