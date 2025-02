Sporting perde pela diferença mínima na Hungria para a Champions de andebol

A partida, da 12.ª jornada da fase de grupos, confirma a formação da Hungria como virtual vencedor do Grupo A e apurado para os quartos de final enquanto o Sporting segue em terceiro, ainda com expectativa de se classificar para os 'quartos', também.



Também hoje, o Wisla Plock, da Polónia, bateu o Fuchse Berlim, por 32-27, resultado que interessa aos 'leões', a duas jornadas do fim da fase de grupos.



O Veszprém chega aos 22 pontos e garante um dos dois bilhetes do grupo para os 'quartos'. Na luta pelo segundo lugar, e passagem direta para o grupo dos últimos oito, ainda estão Paris Saint-Germain (16 pontos), Sporting (15) e Fuchse Berlim (14).



Se o Sporting não chegar ao segundo lugar, ficará qualificado para o play-off de acesso aos quartos de final, com jogos a 26 de março e 04 de abril. Os 'quartos' jogam-se a 23 de abril e 01 de maio.



Na Veszprém Arena, perante 5.022 espetadores, o Sporting voltou a fazer um excelente jogo e ficou muito perto de trazer pelo menos um ponto da Hungria.



Os 'leões' chegaram a ter vantagem de quatro golos na primeira parte, indo para intervalo a ganhar, por 17-16.



Aos 48 minutos, Fabregas empatou finalmente a partida, relançando a emoção para os últimos minutos. Logo de seguida, o francês adiantou o Veszprém e nunca mais o Sporting liderou o marcador.



Os irmãos Costa, Martin (oito golos) e Francisco (cinco), voltaram a ser determinantes no ataque leonino, tal como o islandês Orri Porkelson (oito).



Na próxima ronda, em 26 de fevereiro, os 'leões' recebem no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, o Fredericia, da Dinamarca.