Sporting perde por 3-2 na receção ao Estugarda e é eliminado na Youth League

A equipa 'leonina' marcou a abrir e a fechar a partida, por Flávio Gonçalves, aos dois minutos, e Rafael Nel, aos 90+6, mas os golos de Benjamin Boakye, aos 34, Efe Korkut, aos 43, e Julian Luers, aos 76, permitiram ao Estugarda impor-se em Alcochete e marcar encontro com o FC Barcelona nos quartos de final.



A formação treinada por João Pereira entrou praticamente a ganhar no jogo disputado na academia do clube, graças ao golo marcado aos dois minutos pelo avançado Flávio Gonçalves, na recarga a um remate inicial de Rafael Nel, defendido de forma incompleta pelo guarda-redes Dennis Seimen.



O Estugarda reagiu e virou o resultado ainda antes do intervalo, com golos marcados aos 34 minutos, pelo avançado ganês Boakye, na sequência de um erro do defesa espanhol Lucas Taibo, e aos 43, pelo médio Korkut, através de um remate à entrada da área, que sofreu um desvio e enganou o guarda-redes Miguel Gouveia.



Apesar de os 'verde e brancos' terem entrado de forma determinada na segunda parte, o Estugarda revelou-se sempre ameaçador e, depois de Kenny Freble ter acertado no poste, aos 66 minutos, o médio Julian Luers, com demasiado espaço na área anfitriã, sentenciou a eliminatória, aos 76.



O Sporting poderia ter ganhado ânimo se o remate de Rafael Nel não tivesse sido devolvido pelo poste pouco depois, aos 78 minutos, e o golo do avançado só chegou demasiado tarde, aos 90+6, numa altura em que a sua equipa jogava em inferioridade numérica, devido à expulsão de Gabriel Silva, aos 88.



Depois do afastamento do Benfica na ronda anterior, o Sporting, segundo classificado na nova fase de liga, apenas atrás do Inter Milão, foi eliminado na sequência da primeira derrota sofrida na Youth League de 2024/25, deixando a competição sem representantes portugueses.



Os 'leões', que têm como melhor resultado a presença nas meias-finais, na temporada 2022/23, procuravam tornar-se o terceiro clube português a vencer a competição, depois dos rivais FC Porto e Benfica, que ergueram o troféu em 2018/19 e 2021/22, respetivamente.