Sporting
Liga dos Campeões
Sporting prepara Bodo/Glimt sem Luis Guilherme
O extremo brasileiro Luis Guilherme foi ausência notada no treino de hoje do Sporting, que prepara o jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Bodo/Glimt, depois da derrota por 3-0 na Noruega.
No último treino antes da receção à formação norueguesa, Luís Guilherme não esteve no relvado nos 15 minutos de treino abertos à comunicação social na Academia em Alcochete, tendo realizado trabalho de ginásio.
Ausentes da sessão de trabalho estiveram também Ioannidis, Ricardo Mangas, Kochorashvili e Quenda, todos devido a problemas físicos.
Para o jogo marcado para terça-feira, pelas 17:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, o técnico Rui Borges já vai poder contar com Maxi Araújo e Pedro Gonçalves, jogadores que falharam a primeira mão devido a castigo.
O Sporting, que adiou o jogo do fim de semana frente ao Tondela, da 26.ª jornada da I Liga, precisa de reverter a desvantagem de 3-0 para conseguir seguir em frente para os quartos de final da principal prova de clubes europeia, numa partida que vai ser dirigida pelo suíço Sandro Scharer.
Ausentes da sessão de trabalho estiveram também Ioannidis, Ricardo Mangas, Kochorashvili e Quenda, todos devido a problemas físicos.
Para o jogo marcado para terça-feira, pelas 17:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, o técnico Rui Borges já vai poder contar com Maxi Araújo e Pedro Gonçalves, jogadores que falharam a primeira mão devido a castigo.
O Sporting, que adiou o jogo do fim de semana frente ao Tondela, da 26.ª jornada da I Liga, precisa de reverter a desvantagem de 3-0 para conseguir seguir em frente para os quartos de final da principal prova de clubes europeia, numa partida que vai ser dirigida pelo suíço Sandro Scharer.
(Com Lusa)