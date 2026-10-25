Sporting pressionado a não ceder pontos para o líder

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(Com Lusa)





Depois de o FC Porto, campeão nacional e líder isolado do campeonato, com 27 pontos, ter vencido no sábado em Barcelos o Gil Vicente por 1-0, os 'leões', atuais terceiros, precisam de manter pelo menos a desvantagem com que partiram para a ronda, que se cifrava nos seis pontos, pelo que os três pontos são determinantes para se manterem na corrida ao título.Do outro lado, apresenta-se um Académico de Viseu que regressou esta temporada à I Liga e que se encontra a fazer um campeonato acima da média, ocupando o sexto posto, com 14 pontos, e tendo já 'arrancado' um surpreendente empate em casa do Benfica, na ronda inaugural.Além do embate de Alvalade, hoje, realizam-se ainda mais três jogos para a I Liga, com o Estoril Praia a receber o Moreirense, o Rio Ave o Famalicão e o Nacional o Sporting de Braga.Vitória de Guimarães – Marítimo, 5-0Estrela Amadora - Casa Pia, 0-2Alverca – Arouca, 0-1Gil Vicente - FC Porto, 0-1Estoril Praia – Moreirense, 15:30Rio Ave – Famalicão, 18:00Nacional - Sporting de Braga, 18:00Sporting - Académico de Viseu, 20:30Santa Clara – Benfica, 17:45 locais (18:45, horas de Lisboa)