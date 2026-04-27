Sporting procura concretizar “sonho” de chegar à ‘final-four’ da ‘Champions’ de andebol

“Claro que é um sonho [chegar à ‘final-four’], mas diria que temos de jogar com o menor sentimento possível. Jogar com demasiado sentimento pode punir o nosso pensamento e as nossas ações, pelo que o mais importante é fazer o que temos vindo a fazer e não atribuir esse significado todo. É uma meta audaz, mas sabemos que podemos fazê-lo”, disse.



O técnico afirmou que ambição dos ‘verdes e brancos’ é “máxima” e que na sua casa, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, o Sporting terá de fazer 60 minutos “muito fortes” e de conseguir levar “alguma vantagem” para a segunda mão, na Dinamarca.



Os ‘leões’ recebem a equipa dinamarquesa na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de andebol na quarta-feira, às 17:45, três dias antes de receberem, também, o FC Porto, para o campeonato nacional, numa partida que poderá dar o tricampeonato aos comandados de Ricardo Costa.



O treinador realçou que o foco está apenas na Liga dos Campeões e que só depois pensará no jogo frente aos ‘dragões’, que pretende que seja de festa, afirmando que o Sporting é a “melhor equipa” do campeonato, mas que terá de o demonstrar.



“Gostamos de encarar jogo a jogo. Sabemos que temos um jogo importante com o FC Porto para festejar com os nossos adeptos, mas agora temos de nos focar na Liga dos Campeões e não pensarmos mais à frente. Podemos ser tricampeões, temos feito de tudo, somos a melhor equipa, somos a equipa que merece, mas temos de o provar dentro do campo e sábado teremos essa oportunidade”, rematou.



Já o lateral e capitão do Sporting Salvador Salvador destacou que a eliminatória será decidida na Dinamarca, pelo que os ‘leões’ precisam de fazer um “grande jogo” em casa e outro no reduto do Aalborg e mostrar que aprenderam com o “desgosto” da temporada transata.



“No ano passado tivemos um grande desgosto porque acabámos a fase de grupos em segundo lugar, conseguimos trazer a decisão da eliminatória para nossa casa, […] tínhamos uma grande expectativa de poder passar, o que não aconteceu. Este ano estamos mais maduros, mais experientes. Temos de saber jogar o primeiro jogo em casa, mas a eliminatória vai ser decidida na Dinamarca”, realçou.



O Sporting já defrontou o Aalborg nesta edição da prova, na fase de grupos, tendo vencido no Pavilhão João Rocha (35-33) e perdido na Dinamarca (35-30). O capitão ‘leonino’ relembrou estes embates para alertar às capacidades dos dinamarqueses e salientar o que o Sporting terá de fazer para seguir em frente.



“O Aalborg é extremamente forte e tem ambições bem vincadas. São muito fortes na transição, com um poderio físico acima da media. Já os defrontámos: lá [na Dinamarca] foi complicado para nós porque estivemos sempre atrás por quatro ou cinco golos. Aqui [em Lisboa] foi diferente, tivemos uma primeira parte mais abaixo e depois conseguimos dar a volta na segunda. Queremos defender bem e não deixar o Aalborg confortável no jogo”, concluiu.