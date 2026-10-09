Sporting procura regressar às vitórias em Braga

Os ‘leões’, que são terceiros classificados, com os mesmos 15 pontos do Santa Clara, estão a seis do líder FC Porto e a cinco do rival Benfica, pelo que podem aproximar-se provisoriamente da liderança, caso se imponham em Braga, onde empataram na época passada (2-2).



Nas mais recentes jornadas, antes da pausa para os jogos de seleções, a formação comandada por Rui Borges, que estará privada do castigado Debast e dos lesionados Vagiannidis e Nuno Santos, não foi além das igualdades 1-1 no terreno do Famalicão e 2-2 na receção ao Arouca.



O Sporting de Braga segue no sexto posto, com 11 pontos, mas menos um jogo, e também pretende voltar aos triunfos, depois da igualdade 0-0 na visita ao Santa Clara.



O árbitro João Pinheiro, de Braga, vai dirigir o encontro entre Sporting de Braga e Sporting, que está marcado para as 20:15.



Antes, também no Minho, mas no concelho vizinho de Guimarães, o Moreirense recebe o rival regional Gil Vicente, a partir das 18:45.



As duas equipas somam oito pontos, com o emblema de Barcelos a ter um jogo em atraso – frente aos 'arsenalistas' -, e procuram voltar aos triunfos para o campeonato.



O Moreirense empatou 1-1 na visita ao Vitória de Guimarães, na ronda anterior, enquanto o Gil Vicente não vence há quatro jornadas.



A oitava jornada da I Liga prolonga-se até segunda-feira, com o líder e campeão FC Porto a visitar o Marítimo, no sábado, um dia antes de o Benfica, segundo colocado, receber o Vitória de Guimarães.



Programa da oitava jornada: