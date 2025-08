Sporting prolonga vínculo de jovem guarda-redes Francisco Silva até 2029

"Renovar por este grande clube é um sonho tornado realidade. Quero continuar todos os dias com a mesma atitude e com a qualidade que tenho vindo a demonstrar. Poder aprender com os meus colegas e evoluir é sempre muito bom", disse o guardião, de 19 anos, em declarações divulgadas pelo clube.



Natural da Costa de Caparica, Francisco Silva representa o emblema lisboeta desde os 10 anos, e conta com um total de 23 internacionalizações nas várias camadas das seleções lusas, desde os sub-15 aos sub-18, e já foi chamado à equipa principal do bicampeão nacional.



"A principal memória que tenho neste clube foi quando me estreei em Alvalade. Estava muito feliz e muito nervoso. É uma memória que me vai ficar para sempre e agradeço muito ao Sporting por esse momento", sublinhou o atleta.



O jovem guarda-redes tem integrado regularmente os trabalhos da equipa principal, derrotada na quinta-feira pelo Benfica (1-0) na Supertaça Cândido de Oliveira, disputada no Estádio do Algarve.



A poucos dias do regresso da equipa B do Sporting à II Liga, Francisco Silva considerou que o novo desafio é uma oportunidade de crescimento coletivo e individual.



"Jogar na II Liga vai trazer-nos muitas coisas boas. É uma competição com um nível mais elevado do que a Liga 3 e vai ser um novo desafio para todos. Temos de estar prontos para mostrar o nosso valor, mas a evolução diária é o mais importante, especialmente para os jogadores da minha geração", rematou.