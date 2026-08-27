Sporting quer "honrar camisola" na Liga dos Campeões

"Mais importante do que estar a comentar o jogo especificamente é a consolidação do Sporting e da sua representação europeia", afirmou, em declarações ao canal 11, o diretor-geral do futebol do Sporting, Bernardo Palmeiro, após o sorteio da Liga dos Campeões, realizado em Nyon, na Suíça.

O sorteio ditou que os `leões` joguem em Alvalade com o Barcelona (Espanha), Manchester United (Inglaterra), Galatasaray (Turquia) e LASK (Áustria) e fora com Manchester City (Inglaterra), Roma (Itália), Shakhtar (Ucrânia) e Lens (França).

O dirigente sublinhou que o Sporting está pelo terceiro ano consecutivo entre os clubes que representam Portugal na principal competição europeia, depois de uma época em que realizou uma "grande campanha".

A prestação da temporada passada, acrescentou, deve servir de motivação para a equipa procurar repetir o desempenho ou, "quem sabe, melhor".

"É uma grande responsabilidade usar a camisola do Sporting e representar este símbolo da melhor maneira possível", afirmou.

Apesar da ambição, o Sporting não pretende estabelecer "tetos" ou objetivos específicos para a participação, preferindo centrar-se na obrigação de todos os jogadores e profissionais do clube representarem a camisola "com muito orgulho".

A fase de liga da Liga dos Campeões disputa-se entre setembro de 2026 e janeiro de 2027, com os oito primeiros classificados a avançarem diretamente para os oitavos de final.

As equipas classificadas entre os nono e 24.º lugares vão disputar um play-off de acesso aos oitavos de final, enquanto as formações que terminarem entre os 25.º e 36.º lugares ficam eliminadas.