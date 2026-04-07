Sporting
Liga Europa
Sporting recebe Arsenal no arranque dos quartos de final
O Sporting recebe esta terça-feira o Arsenal, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, fase que atinge pela segunda vez – primeira na ‘era Champions’ -, na expectativa de voltar a surpreender os ingleses.
Há três anos, os ‘leões’ eliminaram os ‘gunners’, nos oitavos de final da Liga Europa, no desempate por grandes penalidades (5-3), após empates 2-2, em Lisboa, e 1-1, em Londres, ainda que nunca tenha conseguido vencer o Arsenal, em sete confrontos, o último na época passada, em que foi goleado por 5-1 na fase de liga da ‘Champions’.
O Sporting, a única equipa portuguesa em prova (e a única que não integra os campeonatos dos ‘big 5’, Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália), procura atingir pela primeira vez as meias-finais da mais importante competição europeia de clubes, depois de ter disputado uma única vez os ‘quartos’ da Taça dos Campeões Europeus, em 1982/83, nos quais foi afastado pela Real Sociedad.
Depois de ter eliminado o Bodo/Glimt nos oitavos de final, ao golear por 5-0 em casa (após prolongamento), revertendo a derrota por 3-0 sofrida na Noruega, o bicampeão português procura contrariar o favoritismo do líder destacado da Liga inglesa, que venceu nove dos 10 jogos disputados na Liga dos Campeões de 2025/26, tendo concedido apenas um empate.
A equipa treinada por Rui Borges estará privada do médio dinamarquês e capitão Morten Hjulmand, devido a suspensão, num encontro com início às 20:00, que será arbitrado pelo alemão Daniel Siebert e promoverá o regresso do avançado sueco Viktor Gyökeres ao estádio José Alvalade, como jogador do Arsenal, após duas épocas de ‘leão ao peito’, nas quais marcou 97 golos em 102 jogos.
O arranque dos quartos de final da ‘Champions’ fica marcado pelo confronto entre o Real Madrid, recordista de títulos, com 15 troféus conquistados, e o Bayern Munique, que já venceu a competição seis vezes, enquanto os embates entre o Paris Saint-Germain, detentor do troféu, e o Liverpool, e entre o FC Barcelona e o Atlético de Madrid realizam-se na quarta-feira.
Programa da primeira mão dos quartos de final:
- Terça-feira, 07 abr:
- Sporting, Por - Arsenal, Ing, 20h00
- Real Madrid, Esp - Bayern Munique, Ale, 20h00
- Quarta-feira, 08 abr:
- FC Barcelona, Esp - Atlético de Madrid, Esp, 20h00
- Paris Saint-Germain, Fra - Liverpool, Ing, 20h00