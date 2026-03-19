Sporting recebe Arsenal no dia 07 de abril

O Sporting, que na terça-feira assegurou a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, vai receber o Arsenal em 07 de abril, no jogo da primeira mão, revelou hoje a UEFA.

Lusa
Pedro Nunes - Reuters

O bicampeão nacional, que superou os noruegueses do Bodo/Glimt nos oitavos de final, desloca-se depois a Inglaterra, onde vai defrontar o atual líder da Liga inglesa no dia 15 de abril.

Programa dos quartos de final da Liga dos Campeões (horas de Lisboa):

QUARTOS DE FINAL:

1.ª mão:

- Terça-feira, 07 abr:

  • Sporting, Por - Arsenal, Ing, 20:00
  • Real Madrid, Esp - Bayern Munique, Ale, 20:00

- Quarta-feira, 08 abr:

  • FC Barcelona, Esp - Atlético de Madrid, Esp, 20:00
  • Paris Saint-Germain, Fra - Liverpool, Ing, 20:00

2.ª mão:

- Terça-feira, 14 abr:

  • Atlético de Madrid, Esp - FC Barcelona, Esp, 20:00
  • Liverpool, Ing - Paris Saint-Germain, Fra, 20:00

- Quarta-feira, 15 abr:

  • Arsenal, Ing - Sporting, Por, 20:00
  • Bayern Munique, Ale - Real Madrid, Esp, 20:00

Meias-finais (28 e 29 de abril e 05 e 06 de maio):

  • Jogo 1: Paris Saint-Germain, Fra - Liverpool, Ing / Real Madrid, Esp - Bayern Munique, Ale
  • Jogo 2: FC Barcelona, Esp - Atlético de Madrid, Esp / Sporting, Por - Arsenal, Ing

Final (Puskas Arena, em Budapeste):

- Sábado, 30 mai:

  • Vencedor Jogo 1 - Vencedor Jogo 2, 17:00.
