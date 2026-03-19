Sporting recebe Arsenal no dia 07 de abril
O Sporting, que na terça-feira assegurou a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, vai receber o Arsenal em 07 de abril, no jogo da primeira mão, revelou hoje a UEFA.
O bicampeão nacional, que superou os noruegueses do Bodo/Glimt nos oitavos de final, desloca-se depois a Inglaterra, onde vai defrontar o atual líder da Liga inglesa no dia 15 de abril.
Programa dos quartos de final da Liga dos Campeões (horas de Lisboa):
QUARTOS DE FINAL:
1.ª mão:
- Terça-feira, 07 abr:
- Sporting, Por - Arsenal, Ing, 20:00
- Real Madrid, Esp - Bayern Munique, Ale, 20:00
- Quarta-feira, 08 abr:
- FC Barcelona, Esp - Atlético de Madrid, Esp, 20:00
- Paris Saint-Germain, Fra - Liverpool, Ing, 20:00
2.ª mão:
- Terça-feira, 14 abr:
- Atlético de Madrid, Esp - FC Barcelona, Esp, 20:00
- Liverpool, Ing - Paris Saint-Germain, Fra, 20:00
- Quarta-feira, 15 abr:
- Arsenal, Ing - Sporting, Por, 20:00
- Bayern Munique, Ale - Real Madrid, Esp, 20:00
Meias-finais (28 e 29 de abril e 05 e 06 de maio):
- Jogo 1: Paris Saint-Germain, Fra - Liverpool, Ing / Real Madrid, Esp - Bayern Munique, Ale
- Jogo 2: FC Barcelona, Esp - Atlético de Madrid, Esp / Sporting, Por - Arsenal, Ing
Final (Puskas Arena, em Budapeste):
- Sábado, 30 mai:
- Vencedor Jogo 1 - Vencedor Jogo 2, 17:00.