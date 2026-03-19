Sporting recebe Arsenal no dia 7 de abril

Programa dos quartos de final da Liga dos Campeões (horas de Lisboa):





QUARTOS DE FINAL:

Sporting, Por - Arsenal, Ing, 20:00

Real Madrid, Esp - Bayern Munique, Ale, 20:00

FC Barcelona, Esp - Atlético de Madrid, Esp, 20:00

Paris Saint-Germain, Fra - Liverpool, Ing, 20:00

Atlético de Madrid, Esp - FC Barcelona, Esp, 20:00

Liverpool, Ing - Paris Saint-Germain, Fra, 20:00

Arsenal, Ing - Sporting, Por, 20:00

Bayern Munique, Ale - Real Madrid, Esp, 20:00

Jogo 1: Paris Saint-Germain, Fra - Liverpool, Ing / Real Madrid, Esp - Bayern Munique, Ale

Jogo 2: FC Barcelona, Esp - Atlético de Madrid, Esp / Sporting, Por - Arsenal, Ing

Vencedor Jogo 1 - Vencedor Jogo 2, 17:00.

O bicampeão nacional, que superou os noruegueses do Bodo/Glimt nos oitavos de final, desloca-se depois a Inglaterra, onde vai defrontar o atual líder da Liga inglesa no dia 15 de abril.- Terça-feira, 07 abr:- Quarta-feira, 08 abr:- Terça-feira, 14 abr:- Quarta-feira, 15 abr:(28 e 29 de abril e 05 e 06 de maio):- Sábado, 30 mai: