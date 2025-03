Sporting recebe Famalicão

Os ‘leões’ entram em campo a partir das 20:30 de hoje no Estádio José Alvalade para defrontar um adversário que venceram na primeira volta por claros 3-0, com golos de Gyökeres, Quenda e Gonçalo Inácio.



A equipa não contará com o central, que cumprirá a suspensão regulamentar de um jogo, depois de ter atingido o quinto cartão amarelo na última jornada.



De fora, continuam Daniel Bragança, Eduardo Quaresma, St. Juste, Pedro Gonçalves, João Simões e Nuno Santos.



Em caso de triunfo, o Sporting chega aos 62 pontos e pressiona o rival Benfica, que, no domingo, visita o Rio Ave, mas que entra na ronda com menos três pontos resultantes do jogo em atraso da 24.ª jornada, a acertar em 28 de março, no reduto do Gil Vicente.



A jornada do fim de semana, que antecede a paragem para as seleções, tem início a partir das 15:30, com o ‘aflito’ Farense (17.º), sem vencer desde a 15.ª ronda, a receber o Sporting de Braga (quarto), e o Gil Vicente (14.º) o Santa Clara (quinto).



Um pouco depois, às 18:00, o FC Porto (terceiro), que vem de uma derrota na visita ao Sporting de Braga (quarto), com o qual está igualado em pontos, procura regressar às vitórias na receção ao AVS (16.º).



Programa da 26.ª jornada



Sábado

Farense - Sporting de Braga, 15:30

Gil Vicente – Santa Clara, 15:30

FC Porto – AVS, 18:00

Sporting – Famalicão, 20:30



Domingo

Nacional - Casa Pia, 15:30

Arouca - Estoril Praia, 15:30

Rio Ave - Benfica, 18:00

Moreirense - Boavista, 20:30

Vitória de Guimarães - Estrela da Amadora, 20:30