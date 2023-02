Sporting recebe Midtjylland no início do play-off de acesso aos `oitavos`

Cinco dias depois da derrota caseira frente ao FC Porto, por 2-1, na I Liga portuguesa, os 'leões' voltam a jogar no Estádio José Alvalade, frente a uma equipa dinamarquesa que não joga oficialmente desde 13 de novembro.



O Sporting chega a esta fase depois de ter sido terceiro no Grupo D da Liga dos Campeões, atrás de Tottenham e Eintracht Frankfurt, enquanto o Midtjylland foi segundo no Grupo F, atrás de Feyenoord e à frente da Lazio.



Finalista da Taça UEFA - antiga denominação da Liga Europa - em 2004/05, o Sporting 'caiu' nos 16 avos de final nas duas últimas vezes que esteve na fase a eliminar da segunda prova europeia de clubes, em 2018/19 e 2019/20.



O Midtjylland regressa a Lisboa, depois de, no início da época, ter perdido com o Benfica na terceira pré-eliminatória da 'Champions', e tenta chegar pela primeira vez aos oitavos de final da Liga Europa.



O encontro está marcado para as 20:00, em Alvalade, e terá arbitragem do francês François Letexier.



A Roma, treinada por José Mourinho, visita o Salzburgo, a partir das 17:45, à mesma hora que se defrontam em Espanha dois antigos campeões europeus, com o FC Barcelona e receber o Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot.



Os oito vencedores dos embates nos play-off vão juntar-se nos ‘oitavos’ a Arsenal, Friburgo, Union Saint-Gilloise, Feyenoord, Betis, Real Sociedad, Ferencvaros e Fenerbahçe, de Jorge Jesus, que venceram os respetivos agrupamentos.