Sporting recebe Moreirense

(Com Lusa)

Os ‘leões’ entram em campo com 12 pontos, a um do Benfica (menos um jogo) e do Gil Vicente, e a seis do líder FC Porto, formações que já venceram nesta jornada, marcada pela estreia do técnico José Mourinho ao serviço dos ‘encarnados’.Do outro lado vai estar um Moreirense que soma os mesmos 12 pontos do Sporting, ambos com quatro vitórias e apenas uma derrota, e que em caso de triunfo também sobe, à condição, ao segundo lugar isolado do campeonato.O jogo entre o Sporting e o Moreirense está marcado para as 20:15, no Estádio José Alvalade, numa partida que vai ser dirigida por Hélder Carvalho, da associação de Santarém.Rio Ave - FC Porto, 0-3Santa Clara - Alverca, 2-1Nacional - Arouca, 1-2AVS - Benfica, 0-3Vitória de Guimarães - Sporting de Braga, 1-1Tondela - Estrela da Amadora, 0-0Gil Vicente - Estoril Praia, 2-0Casa Pia - Famalicão, 1-1Sporting - Moreirense, 20:15