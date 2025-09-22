Sporting recebe Moreirense
O Sporting recebe o Moreirense na partida de encerramento da sexta jornada da I Liga, com o objetivo de não perder terreno para as equipas que ocupam as posições cimeiras do campeonato.
Os ‘leões’ entram em campo com 12 pontos, a um do Benfica (menos um jogo) e do Gil Vicente, e a seis do líder FC Porto, formações que já venceram nesta jornada, marcada pela estreia do técnico José Mourinho ao serviço dos ‘encarnados’.
Do outro lado vai estar um Moreirense que soma os mesmos 12 pontos do Sporting, ambos com quatro vitórias e apenas uma derrota, e que em caso de triunfo também sobe, à condição, ao segundo lugar isolado do campeonato.
O jogo entre o Sporting e o Moreirense está marcado para as 20:15, no Estádio José Alvalade, numa partida que vai ser dirigida por Hélder Carvalho, da associação de Santarém.
Programa e resultados da 6.ª jornada
Sexta-feira
Rio Ave - FC Porto, 0-3
Sábado
Santa Clara - Alverca, 2-1
Nacional - Arouca, 1-2
AVS - Benfica, 0-3
Vitória de Guimarães - Sporting de Braga, 1-1
Domingo
Tondela - Estrela da Amadora, 0-0
Gil Vicente - Estoril Praia, 2-0
Casa Pia - Famalicão, 1-1
Segunda-feira
Sporting - Moreirense, 20:15
(Com Lusa)