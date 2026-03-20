Sporting recebe Tondela em 29 de abril se ficar pelos `quartos` da Liga dos Campeões

“Caso o Sporting se qualifique para as ‘meias’ da Liga dos Campeões, a comissão permanente de calendários da LPFP reunir-se-á de emergência, no dia imediato à partida da segunda mão, para decidir a data para o referido jogo. Caso o Sporting não se qualifique, o jogo realizar-se-á em 29 de abril”, lê-se numa nota publicada no sítio oficial do organismo na Internet.



O bicampeão nacional Sporting deveria ter recebido o Tondela no fim de semana de 14 e 15 de março, mas a partida foi transferida para uma data posterior, uma vez que coincidia com os dois jogos dos ‘leões’ frente aos noruegueses do Bodo/Glimt nos ‘oitavos’ da principal prova europeia de clubes e não respeitava um período mínimo de 72 horas de descanso entre encontros.



“Exercendo a prerrogativa regulamentar que estabelece as 72 horas de intervalo entre os inícios de duas partidas da mesma sociedade desportiva, o Sporting solicitou a não marcação do jogo”, comunicou na quinta-feira a LPFP, na sequência de um pedido de esclarecimento do FC Porto, líder isolado da I Liga, à condição com sete pontos de avanço sobre os ‘leões’.



Na terça-feira, seis dias depois de ter perdido na Noruega (3-0), o Sporting triunfou na receção ao Bodo/Glimt (5-0, após prolongamento) e deu a volta à eliminatória, igualando o seu melhor desempenho de sempre na principal competição de clubes da UEFA, 43 anos depois de ter chegado pela única vez aos ‘quartos’ da então denominada Taça dos Campeões Europeus.



O Sporting vai receber os ingleses do Arsenal, vencedores da fase de liga da Liga dos Campeões e comandantes da Premier League, em 07 de abril, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, enquanto a segunda mão será disputada no dia 15 do mesmo mês, no Estádio Emirates, em Londres.



Na I Liga, à entrada para as últimas oito jornadas, os ‘verdes e brancos’ ocupam o segundo lugar e contabilizam os mesmos 62 pontos do Benfica, terceiro classificado (mais um jogo), ambos a sete do FC Porto (mais um).



O Tondela surge em zona de descida, no 17.º e penúltimo posto, com 19 pontos, a cinco dos lugares de salvação e a três da vaga de acesso ao play-off de permanência, sendo, a par do Sporting, uma das quatro equipas com jogos em atraso.



Casa Pia, 15.º, com 24 pontos, e Sporting de Braga, quarto, com 46, também não se defrontaram em Rio Maior na jornada anterior, devido à presença dos minhotos nos ‘oitavos’ da Liga Europa, tendo o embate ficado calendarizado para 23 de abril, data ainda sujeita a alterações.



O Sporting de Braga acedeu aos ‘quartos’ da segunda prova continental, ao afastar os húngaros do Ferencváros (derrota por 0-2 fora e vitória por 4-0 em casa), marcando encontro com os espanhóis do Betis, da mesma forma como o FC Porto ultrapassou os alemães do Estugarda (triunfos por 2-1 e 2-0 nas duas mãos dos ‘oitavos’) e vai enfrentar na próxima fase os ingleses do Nottingham Forest, treinados pelo português Vítor Pereira.



