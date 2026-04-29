Sporting recebe Tondela pressionado na luta pela ‘Champions’

Sporting recebe Tondela pressionado na luta pela ‘Champions’

O Sporting recebe esta quarta-feira o Tondela, em jogo em atraso da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e está proibido de perder pontos na luta pelo segundo lugar e pela qualificação para a Liga dos Campeões.

RTP /
Foto: José Coelho - Lusa

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Os ‘leões’, com menos um jogo disputado, estão a 10 pontos do líder FC Porto, que soma 82 e pode carimbar o título no sábado, e a três do Benfica (75), já não dependendo de si próprios para chegarem ao segundo lugar, uma vez que têm desvantagem no confronto direto para os ‘encarnados’.

Pela frente, o Sporting, que não vence há quatro jogos para todas as competições, vai ter um ‘aflito’ Tondela, na 17.ª e penúltima posição, com 21 pontos, a cinco do lugar de play-off e a sete da zona de manutenção direta.

Em casa, frente ao conjunto do distrito de Viseu, o Sporting nunca perdeu em jogos para o campeonato, embora tenha cedido empates em três dos sete encontros entre as duas equipas.

Rui Borges fala num jogo díficil num periodo em que a equipa atravessa um desgaste físico por ter estado em todas as competições até há poucos dias.
O jogo entre Sporting e Tondela disputa-se às 20h15 e terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.

Um Tondela a lutar pelos pontos

O treinador do Tondela disse em conferência de imprensa de antevisão ao jogo que quer organização, ambição e coragem para ser competitivo na deslocação “muito difícil” a casa do Sporting, no jogo em atraso da 26.ª jornada da I liga de futebol.

A gestão será feita “jogo a jogo”, e embora seja díficil jogar frente ao Sporting Gonçalo Feio diz que vai a este jogo para lutar pelos pontos. 
 
Questionado se preferia que o jogo já tivesse passado, Gonçalo Feio negou, afirmando que prefere “sempre jogar e em palcos grandes ainda mais”, como vai acontecer na quarta-feira, em casa do ainda bicampeão Sporting.

“É uma equipa de muita qualidade, esta época, esteve entre os oito melhores da Europa, ou seja, a tarefa é muito difícil, mas, se me derem a escolher, vou sempre escolher jogar e competir. São pontos que estão a disputar, são difíceis, mas vamos fazer por lutar por eles”, afirmou.

O técnico dos beirões acrescentou que o adversário “é uma equipa com jogadores de enormíssima qualidade e com dinâmicas muito fortes e muito difíceis de travar”.

Gonçalo Feio admitiu que vai “gerir os atletas” para o encontro com o Sporting, uma vez que, no domingo, a deslocação é ao Casa Pia, adversário direto e, em caso de derrota, o Tondela desce para a II Liga de futebol.

C/Lusa 
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