Sporting recebe Tondela pressionado na luta pela ‘Champions’

Os ‘leões’, com menos um jogo disputado, estão a 10 pontos do líder FC Porto, que soma 82 e pode carimbar o título no sábado, e a três do Benfica (75), já não dependendo de si próprios para chegarem ao segundo lugar, uma vez que têm desvantagem no confronto direto para os ‘encarnados’.





Em casa, frente ao conjunto do distrito de Viseu, o Sporting nunca perdeu em jogos para o campeonato, embora tenha cedido empates em três dos sete encontros entre as duas equipas.





Rui Borges fala num jogo díficil num periodo em que a equipa atravessa um desgaste físico por ter estado em todas as competições até há poucos dias.

O jogo entre Sporting e Tondela disputa-se às 20h15 e terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.





Um Tondela a lutar pelos pontos





O treinador do Tondela disse em conferência de imprensa de antevisão ao jogo que quer organização, ambição e coragem para ser competitivo na deslocação “muito difícil” a casa do Sporting, no jogo em atraso da 26.ª jornada da I liga de futebol.









Questionado se preferia que o jogo já tivesse passado, Gonçalo Feio negou, afirmando que prefere “sempre jogar e em palcos grandes ainda mais”, como vai acontecer na quarta-feira, em casa do ainda bicampeão Sporting.



“É uma equipa de muita qualidade, esta época, esteve entre os oito melhores da Europa, ou seja, a tarefa é muito difícil, mas, se me derem a escolher, vou sempre escolher jogar e competir. São pontos que estão a disputar, são difíceis, mas vamos fazer por lutar por eles”, afirmou.



O técnico dos beirões acrescentou que o adversário “é uma equipa com jogadores de enormíssima qualidade e com dinâmicas muito fortes e muito difíceis de travar”.



Gonçalo Feio admitiu que vai “gerir os atletas” para o encontro com o Sporting, uma vez que, no domingo, a deslocação é ao Casa Pia, adversário direto e, em caso de derrota, o Tondela desce para a II Liga de futebol. A gestão será feita “jogo a jogo”, e embora seja díficil jogar frente ao Sporting Gonçalo Feio diz que vai a este jogo para lutar pelos pontos.Questionado se preferia que o jogo já tivesse passado, Gonçalo Feio negou, afirmando que prefere “sempre jogar e em palcos grandes ainda mais”, como vai acontecer na quarta-feira, em casa do ainda bicampeão Sporting.“É uma equipa de muita qualidade, esta época, esteve entre os oito melhores da Europa, ou seja, a tarefa é muito difícil, mas, se me derem a escolher, vou sempre escolher jogar e competir. São pontos que estão a disputar, são difíceis, mas vamos fazer por lutar por eles”, afirmou.O técnico dos beirões acrescentou que o adversário “é uma equipa com jogadores de enormíssima qualidade e com dinâmicas muito fortes e muito difíceis de travar”.Gonçalo Feio admitiu que vai “gerir os atletas” para o encontro com o Sporting, uma vez que, no domingo, a deslocação é ao Casa Pia, adversário direto e, em caso de derrota, o Tondela desce para a II Liga de futebol.





C/Lusa

Pela frente, o Sporting, que não vence há quatro jogos para todas as competições, vai ter um ‘aflito’ Tondela, na 17.ª e penúltima posição, com 21 pontos, a cinco do lugar de play-off e a sete da zona de manutenção direta.