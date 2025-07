Sporting recebe Villarreal no Troféu Cinco Violinos

Este será o último encontro em que o treinador Rui Borges poderá fazer alguns testes e tirar as dúvidas finais antes do duelo contra o Benfica.



Os "leões" defrontam o eterno rival no próximo da 31 de julho, no Estádio do Algarve, em duelo a contar para a Supertaça Cândido de Oliveira. A menos de uma semana do arranque oficial da temporada, os vencedores das últimas edições da I Liga e da Taça de Portugal terão não só mais um dia de descanso em comparação com o rival, mas também menos trabalho a fazer do ponto de vista de eventuais mudanças no onze inicial.





Já depois de ter finalizado o estágio de pré-época em Lagos, no Algarve, o Sporting voltou a treinar na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, naa quarta-feira, de olhos postos no Troféu Cinco Violinos.



A poucos dias do dérbi com o Benfica, Rui Borges poderá ter algumas dúvidas no que diz respeito à sua formação inicial para o dia 31 de julho, mas de uma coisa tem a certeza. O sistema tático vai ser mudado em 2025/26.





Os encontros de pré-temporada já realizados, e que redundaram em três vitórias, três empates e uma derrota, mostraram que o Sporting se deve apresentar com um quarteto defensivo, ao contrário dos três centrais e dois alas que vinham sendo utilizados desde os tempos de Ruben Amorim em Alvalade.



Formação da equipa



No setor mais recuado, a única certeza é a baliza. Rui Silva deverá ser o titular no Algarve, ele que nos próximos dias ganhará João Virgínia como o principal concorrente pela posição no onze.



Na defesa dos antigos três centrais, o Sporting deverá passar apenas a dois. Gonçalo Inácio deverá ser o patrão da defesa leonina, com Eduardo Quaresma, Zeno Debast e Ousmane Diomande a lutar pela outra vaga no eixo defensivo.



Nas alas também podem surgir dúvidas. Maxi Araújo ficou de fora no último compromisso no Algarve com o Sunderland, devido a problemas físicos, mas parte em vantagem em relação a Iván Fresneda e a Ricardo Esgaio para ocupar o espaço vago do lado direito. Neste ponto, Quaresma também foi testado à direita na pré-época, mas o central deve ser colocado no eixo defensivo. Do lado esquerdo, Matheus Reis deverá ser a opção.



No meio-campo, o capitão Morten Hjulmand continua a ser uma peça-chave na equipa, pese embora tenha sido apontado ao Manchester United, de Ruben Amorim, e à Juventus na presente janela de transferências. Hidemasa Morita vinha sendo opção de Rui Borges na época passada, mas pode perder esse estatuto para o reforço Giorgi Kochorashvili, que tem dado boas indicações na pré-temporada.



No que diz respeito ao ataque, as dúvidas devem recair entre Geovany Quenda e Geny Catamo no lado esquerdo do setor mais ofensivo, uma vez que Francisco Trincão tem lugar reservado no onze inicial. Pedro Gonçalves assumirá funções na posição "10", atrás do ponta de lança que deverá ser... Conrad Harder.





Para já, e antes de ser consumada a contratação de Luis Suárez ao Almería, o dinamarquês será a solução para o lugar de avançado dado que Viktor Gyokeres, o grande homem-golo do Sporting nas duas últimas temporadas, está a um passo do Arsenal.







O Troféu Cinco Violinos já se realizou por 12 vezes com o Sporting a conquistar nove troféus. Os restantes três foram ganhos por Valência, Empoli e Sevilha.