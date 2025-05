Sporting recebido na Câmara Municipal de Lisboa

Vinte estabelecimentos fecham



Vinte estabelecimentos comerciais junto aos Paços do Concelho de Lisboa terão restrições de horário, entre as 15h00 e as 20h00, devido à receção da equipa do Sporting.



Segundo um despacho dos vereadores Diogo Moura, responsável pelo pelouro da Economia, e Rui Cordeiro, que tutela o Desporto, a restrição ocorre “por motivos de segurança” e a “pedido da PSP”.



“Com vista ao cumprimento deste despacho, a Polícia Municipal de Lisboa deve promover a notificação do presente despacho aos estabelecimentos visados, bem como a sensibilização prévia e a subsequente fiscalização do cumprimento do mesmo”, lê-se no documento.



A receção está marcada para hoje, pelas 18h00, com o plantel verde e branco, assim como a estrutura liderada pelo presidente Frederico Varandas, a ser recebido na autarquia da capital pelo edil, Carlos Moedas.O Sporting sagrou-se bicampeão no sábado, ao bater em casa o Vitória de Guimarães (2-0), na 34.ª e última jornada da I Liga, conquistando o título pela 21.ª vez no seu historial.