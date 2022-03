Sporting recompra VMOC ao BCP e pode garantir maioria de capital da SAD

A referida operação, concluída hoje, permitiu antecipar e assegurar a compra dos "VMOC" (Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis) detidos pelo BCP, com valor nominal de 83,417 milhões de euros que venciam em Dezembro de 2026".Acrescenta o mesmo comunicado que o "Clube poderá converter os VMOC’s por si detidos e assim aumentar a participação na Sporting SAD para 83,90% do capital social".





É uma informação que surge a um dia das eleições para os órgãos sociais do clube, nas quais são candidatos o presidente Frederico Varandas (lista A) e os gestores Ricardo Oliveira (lista B) e Nuno Sousa (lista C).





Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD do Sporting deu conta do contrato de compra e venda com o BCP relativamente às Valores Sporting 2010 (27.416.953 VMOC) e Valores Sporting 2014 (56.000.000), que venciam em 26 e 16 de dezembro de 2016, respetivamente.



O exercício do direito de opção de vencimento antecipado dos VMOC pelo clube fundador da sociedade faz com que estes sejam convertidos em ações de categoria A.



Assim, e de acordo com o mesmo comunicado enviado à CMVM, o clube passa a deter 126.321.668 milhões de ações da SAD, "representativas de uma participação de 83,9% do capital social e dos direitos de voto na sociedade, dos quais, de forma direta, serão imputados os direitos de voto de 101.359.378 ações da Sporting SAD, representativas de uma participação de 67,32%.



De forma indireta, por via do controlo conjunto com a Sporting SGPS, o clube detém ainda os direitos de voto de 24.962.290 ações da Sporting SAD, representativas de uma participação de 16,58%.



Em 31 de dezembro de 2021, o Sporting detinha diretamente na SAD direito de voto de 26,656%, face à posse de 17.859.437 ações de categoria A.



c/Lusa